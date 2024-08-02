Хакери ГРУ РФ намагалися зламати комп’ютери західних дипломатів

Хакери групи Fighting Ursa (APT28 або Fancy Bear) російської військової розвідки вставляють в рекламу розкішних автомобілів шкідливі програми для збору облікових даних, намагаючись ввести в оману дипломатів.

Російські хакери прагнули зламати комп’ютери західних дипломатів

Про це повідомили аналітики дослідницького відділу Unit 42 з американської компанії Palo Alto Networks.

Зазначається, що нова схема почала працювати ще в березні, і, ймовірно, була спрямована на дипломатів, хоча аналітики не знають, скільки всього людей могло стати мішенню цієї схеми.

В одній рекламі хакери створили оголошення позашляховика Audi Q7 Quattro 2009 року випуску приблизно за 5 500 євро. Пост рекламує «Дипломатичний автомобіль на продаж» і містить контактну інформацію та шість зображень автомобіля з різних ракурсів.

Вебсайт із зображеннями та рекламою розміщено на звичайних вебхостах, що ускладнює традиційним кіберінструментам позначати їх як шкідливі, а компаніям — блокувати доступ до цих сайтів.

Аналітики заявили, що за цією схемою стоїть група Fighting Ursa, яку інші фірми з кібербезпеки називають APT28 або Fancy Bear, на основі онлайн-інфраструктури та шкідливого програмного забезпечення, використаного нею в цій схемі. Поширити

Майкл Сікорскі, віцепрезидент відділу розвідки загроз і головний технічний директор Unit 42, пояснив, чому хакери зосереджені саме на автомобілях.

За його словами, дипломати постійно прагнуть якомога швидше купити та продати автомобілі з дипломатичними номерами через брак часу на підготовку до переїзду.

Що відомо про кібератаки РФ на мобільні пристрої ЗСУ

Російські хакери активізували кібератаки на мобільні телефони українських військових. Фахівці розповіли про особливості атак та як захиститися.

Як зазначається, хакери РФ збільшили кількість кібератак на мобільні пристрої українських військових.

У другому півріччі 2023 року хакери, пов'язані з ГРУ РФ, активно використовували месенджери та соціальну інженерію для поширення шкідливого програмного забезпечення.

Зокрема під час атак російські хакери роблять наступне: