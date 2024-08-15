Хакеры РФ пытались взломать электронную почту экспосла США в Украине

Связанные с Кремлем хакеры атаковали бывшего американского посла в Украине Стивена Пайфера. Они пытались получить его личный пароль.
Главные тезисы
- Атака была частью широкомасштабной кампании против бывших госслужащих, ученых и оппозиционных активистов, подчеркивающей важность кибербезопасности.
- Поддельное лицо и методы социальной инженерии использовались для обмана жертв и получения доступа к конфиденциальной информации.
- Атаки подобного рода могут привести к серьезным последствиям, включая опасность для жизни и свободы жертв, подчеркивают эксперты и организации по кибербезопасности.
Российские хакеры атаковали почту экспосла США в Украине Пайфера
Как сообщают общественные организации Access Now и Citizen Lab, эта атака была частью более масштабной кампании, направленной на бывших государственных служащих, ученых и оппозиционных российских активистов.
Хакерская группа под названием Cold River использовала поддельное лицо бывшего посла США, чтобы завоевать доверие Пайфера и побуждать его ввести свои данные на фальшивом вебсайте. Пока неизвестно, удалось ли злоумышленникам получить доступ к его электронной почте.
Кроме того, Cold River пыталась сломать российское расследовательское медиа Proekt Media, применяя аналогичные методы мошенничества.
Полина Махольд, руководитель Proekt Media, которая сейчас работает в Германии, отметила, что злоумышленники пытались выдать себя за ее коллегу из другого независимого российского медиа.
Хакеры сломали электронную почту штаба Трампа
Ранее избирательный штаб бывшего президента США Дональда Трампа заявил, что хакеры получили доступ к электронным письмам кампании.
Представитель предвыборной кампании Трампа Стивен Чунг обвинил в изломе иностранные источники, враждебно настроенные в отношении США.
Эти документы были получены незаконным путем из иностранных источников, враждебных Соединенным Штатам, с целью помешать выборам 2024 года и посеять хаос в ходе нашего демократического процесса, — сказал Чунг.
Он указал на недавний доклад, опубликованный корпорацией Microsoft, в котором говорится, что иранские оперативники активизировали свои попытки влиять на президентские выборы в США и следить за ними.
Впоследствии в новом отчете Microsoft было обнаружено, что иранские хакеры сломали учетную запись топ-чиновника президентской кампании США в июне 2024 года, совпадающую по времени с выбором президентом Трампом кандидата на должность вице-президента.
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