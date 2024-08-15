Хакеры РФ пытались взломать электронную почту экспосла США в Украине
Категория
Мир
Дата публикации

Хакеры РФ пытались взломать электронную почту экспосла США в Украине

Хакеры РФ пытались взломать электронную почту экспосла США в Украине
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Источник:  Bloomberg

Связанные с Кремлем хакеры атаковали бывшего американского посла в Украине Стивена Пайфера. Они пытались получить его личный пароль.

Главные тезисы

 

  • Атака была частью широкомасштабной кампании против бывших госслужащих, ученых и оппозиционных активистов, подчеркивающей важность кибербезопасности.
  • Поддельное лицо и методы социальной инженерии использовались для обмана жертв и получения доступа к конфиденциальной информации.
  • Атаки подобного рода могут привести к серьезным последствиям, включая опасность для жизни и свободы жертв, подчеркивают эксперты и организации по кибербезопасности.

Российские хакеры атаковали почту экспосла США в Украине Пайфера

Как сообщают общественные организации Access Now и Citizen Lab, эта атака была частью более масштабной кампании, направленной на бывших государственных служащих, ученых и оппозиционных российских активистов.

Хакерская группа под названием Cold River использовала поддельное лицо бывшего посла США, чтобы завоевать доверие Пайфера и побуждать его ввести свои данные на фальшивом вебсайте. Пока неизвестно, удалось ли злоумышленникам получить доступ к его электронной почте.

Кроме того, Cold River пыталась сломать российское расследовательское медиа Proekt Media, применяя аналогичные методы мошенничества.

Полина Махольд, руководитель Proekt Media, которая сейчас работает в Германии, отметила, что злоумышленники пытались выдать себя за ее коллегу из другого независимого российского медиа.

Эксперты подчеркивают, что подобные атаки могут иметь серьезные последствия для жертв в России, включая физическую опасность или даже тюремное заключение. Несмотря на постоянное усовершенствование методов и избегание обнаружения, действия хакеров остаются под пристальным вниманием западных правительств и кибербезопасных организаций.

Хакеры сломали электронную почту штаба Трампа

Ранее избирательный штаб бывшего президента США Дональда Трампа заявил, что хакеры получили доступ к электронным письмам кампании.

Представитель предвыборной кампании Трампа Стивен Чунг обвинил в изломе иностранные источники, враждебно настроенные в отношении США.

Эти документы были получены незаконным путем из иностранных источников, враждебных Соединенным Штатам, с целью помешать выборам 2024 года и посеять хаос в ходе нашего демократического процесса, — сказал Чунг.

Он указал на недавний доклад, опубликованный корпорацией Microsoft, в котором говорится, что иранские оперативники активизировали свои попытки влиять на президентские выборы в США и следить за ними.

Впоследствии в новом отчете Microsoft было обнаружено, что иранские хакеры сломали учетную запись топ-чиновника президентской кампании США в июне 2024 года, совпадающую по времени с выбором президентом Трампом кандидата на должность вице-президента.

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