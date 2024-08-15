Хакери РФ намагалися зламати електронну пошту експосла США в Україні

Пов'язані з Кремлем хакери атакували колишнього американського посла в Україні Стівена Пайфера. Вони намагалися отримати його особистий пароль.
Головні тези:
- Атака на пошту дипломата була частиною широкомасштабної кампанії, спрямованої проти колишніх державних службовців та активістів.
- Спроба злому пошти штабу Трампа вказує на постійну загрозу кібербезпеці та утручання в політичні процеси союзницьких країн.
- Залежно від успішності атак, жертви можуть стикнутися з ризиком фізичної небезпеки або ув'язненням.
Російські хакери атакували пошту експосла США в Україні Пайфера
Як повідомляють громадські організації Access Now та Citizen Lab, ця атака була частиною масштабнішої кампанії, спрямованої на колишніх державних службовців, науковців та опозиційних російських активістів.
Хакерська група під назвою Cold River використовувала підроблену особу колишнього посла США, щоб завоювати довіру Пайфера та спонукати його ввести свої дані на фальшивому вебсайті. Наразі не відомо, чи вдалося зловмисникам отримати доступ до його електронної пошти.
Крім того, Cold River намагалася зламати російське розслідувальне медіа Proekt Media, застосовуючи аналогічні методи шахрайства.
Поліна Махольд, керівниця Proekt Media, яка зараз працює в Німеччині, зазначила, що зловмисники намагалися видати себе за її колегу з іншого незалежного російського медіа.
Хакери зламали електронну пошту штабу Трампа
Раніше виборчий штаб колишнього президента США Дональда Трампа заявив, що хакери отримали доступ до електронних листів кампанії.
Представник передвиборчої кампанії Трампа Стівен Чунг звинуватив у зломі іноземні джерела, які вороже налаштовані щодо США.
Ці документи були отримані незаконним шляхом із іноземних джерел, ворожих до Сполучених Штатів, з метою завадити виборам 2024 року та посіяти хаос у ході нашого демократичного процесу, — сказав Чунг.
Він вказав на нещодавню доповідь, опубліковану корпорацією Microsoft, в якій йдеться про те, що іранські оперативники активізували свої спроби впливати на президентські вибори в США і стежити за ними.
Згодом у новому звіті Microsoft було виявлено, що іранські хакери зламали обліковий запис топ-посадовця президентської кампанії США в червні 2024 року, що збігається в часі з вибором президентом Трампом кандидата на посаду віцепрезидента.
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