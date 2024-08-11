Избирательный штаб бывшего президента США Дональда Трампа заявил, что хакеры получили доступ к электронным письмам кампании.
Главные тезисы
- Хакеры получили доступ к электронным письмам избирательного штаба Трампа, вызвав обвинения представителей в адрес иностранных источников.
- Иранские хакеры были обвинены во взломе учетной записи топ-чиновника президентской кампании США, что совпало с выбором кандидата на должность вице-президента.
- Аналитики обсуждают мирный план Трампа по завершению войны России против Украины, выделяя общие утверждения и предположения о возможных шагах президента.
Что известно об изломе почты Трампа
Представитель предвыборной кампании Трампа Стивен Чунг обвинил в изломе иностранные источники, враждебно настроенные в отношении США.
Он указал на недавний доклад, опубликованный корпорацией Microsoft, в котором говорится, что иранские оперативники активизировали свои попытки влиять на президентские выборы в США и следить за ними.
Впоследствии в новом отчете Microsoft было обнаружено, что иранские хакеры сломали учетную запись топ-чиновника президентской кампании США в июне 2024 года, совпадающую по времени с выбором президентом Трампом кандидата на должность вице-президента.
Что не так с мирным планом Трампа по Украине
По словам аналитика Atlantic Council Яна Бжезинского, в команде республиканца Дональда Трампа идут дебаты относительно так называемого "мирного плана" по завершению развязанной Россией преступной войны против Украины.
Бжезинский отмечает, что широкая группа республиканцев выступает за завершение развязанной Россией войны против Украины исключительно на условиях Киева.
При этом аналитик подчеркнул, что Трамп намеренно избегает конкретики относительно собственных предложений по завершению войны РФ против Украины и использует только общие утверждения.
По мнению аналитика, такой подход будет большой ошибкой, которая фактически приведет к поражению Украины и потере территориальной целостности.
Бжезинский предупреждает, что это будет побудить Кремль к дальнейшей агрессии против Украины.
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