Что известно об изломе почты Трампа

Представитель предвыборной кампании Трампа Стивен Чунг обвинил в изломе иностранные источники, враждебно настроенные в отношении США.

Эти документы были получены незаконным путем из иностранных источников, враждебных Соединенным Штатам, с целью помешать выборам 2024 года и посеять хаос в ходе нашего демократического процесса, — сказал Чунг. Поделиться

Он указал на недавний доклад, опубликованный корпорацией Microsoft, в котором говорится, что иранские оперативники активизировали свои попытки влиять на президентские выборы в США и следить за ними.

Впоследствии в новом отчете Microsoft было обнаружено, что иранские хакеры сломали учетную запись топ-чиновника президентской кампании США в июне 2024 года, совпадающую по времени с выбором президентом Трампом кандидата на должность вице-президента.

Иранцы знают, что президент Трамп остановит их правление террора так же, как он это делал в первые четыре года своего пребывания в Белом доме. Любые СМИ или новостные агентства, перепечатывающие документы или внутренние сообщения, выполняют волю врагов Америки и делают именно то, что они хотят, добавил представитель кампании. Поделиться

Что не так с мирным планом Трампа по Украине

По словам аналитика Atlantic Council Яна Бжезинского, в команде республиканца Дональда Трампа идут дебаты относительно так называемого "мирного плана" по завершению развязанной Россией преступной войны против Украины.

Бжезинский отмечает, что широкая группа республиканцев выступает за завершение развязанной Россией войны против Украины исключительно на условиях Киева.

При этом аналитик подчеркнул, что Трамп намеренно избегает конкретики относительно собственных предложений по завершению войны РФ против Украины и использует только общие утверждения.

Есть много предположений, что сделает Трамп. К примеру, что может пригрозить россиянам: если не остановитесь, вооружим украинцев до зубов, и вы проиграете. А потом также украинцам: если не остановитесь, перестанем вас финансировать. Сам Трамп ничего такого не говорил, — комментирует Бжезинский заявления в СМИ, приписывающие Трампу. Поделиться

По мнению аналитика, такой подход будет большой ошибкой, которая фактически приведет к поражению Украины и потере территориальной целостности.

Бжезинский предупреждает, что это будет побудить Кремль к дальнейшей агрессии против Украины.