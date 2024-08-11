Виборчий штаб колишнього президента США Дональда Трампа заявив, що хакери отримали доступ до електронних листів кампанії.
Головні тези:
- Хакери зламали електронну пошту штабу Трампа, отримавши доступ до електронних листів кампанії.
- Представник виборчої кампанії звинуватив іноземні джерела в зломі з метою втручання в вибори 2024 року.
- Штаб припустив, що до крадіжки та поширенню конфіденційних внутрішніх документів причетні іранські діячі.
Що відомо про злам пошти Трампа
Представник передвиборчої кампанії Трампа Стівен Чунг звинуватив у зломі іноземні джерела, які вороже налаштовані щодо США.
Він вказав на нещодавню доповідь, опубліковану корпорацією Microsoft, в якій йдеться про те, що іранські оперативники активізували свої спроби впливати на президентські вибори в США і стежити за ними.
Згодом у новому звіті Microsoft було виявлено, що іранські хакери зламали обліковий запис топ-посадовця президентської кампанії США в червні 2024 року, що збігається в часі з вибором президентом Трампом кандидата на посаду віцепрезидента.
Що не так із мирним планом Трампа щодо України
За словами аналітика Atlantic Council Яна Бжезінського, у команді республіканця Дональда Трампа точаться дебати стосовно так званого “мирного плану” із завершення розв'язаною Росією злочинної війни проти України.
Бжезінський зазначає, що наразі широка група республіканців виступає за завершення розв'язаної Росією війни проти України виключно на умовах Києва.
При цьому аналітик підкреслив, що Трамп навмисно уникає конкретики стосовно власних пропозицій щодо завершення війни РФ проти України і використовує лише загальні твердження.
На думку аналітика, такий підхід буде великою помилкою, яка фактично призведе до поразки України і втрати нею територіальної цілісності.
Бжезінський попереджає, що це лише спонукатиме Кремль до подальшої агресії проти України.
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