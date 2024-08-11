Що відомо про злам пошти Трампа

Представник передвиборчої кампанії Трампа Стівен Чунг звинуватив у зломі іноземні джерела, які вороже налаштовані щодо США.

Ці документи були отримані незаконним шляхом із іноземних джерел, ворожих до Сполучених Штатів, з метою завадити виборам 2024 року та посіяти хаос у ході нашого демократичного процесу, — сказав Чунг. Поширити

Він вказав на нещодавню доповідь, опубліковану корпорацією Microsoft, в якій йдеться про те, що іранські оперативники активізували свої спроби впливати на президентські вибори в США і стежити за ними.

Згодом у новому звіті Microsoft було виявлено, що іранські хакери зламали обліковий запис топ-посадовця президентської кампанії США в червні 2024 року, що збігається в часі з вибором президентом Трампом кандидата на посаду віцепрезидента.

Іранці знають, що президент Трамп зупинить їхнє правління терору так само, як він робив це в перші чотири роки свого перебування в Білому домі. Будь-які ЗМІ або новинні агентства, які передруковують документи або внутрішні повідомлення, виконують волю ворогів Америки і роблять саме те, що вони хочуть, — додав представник кампанії. Поширити

Що не так із мирним планом Трампа щодо України

За словами аналітика Atlantic Council Яна Бжезінського, у команді республіканця Дональда Трампа точаться дебати стосовно так званого “мирного плану” із завершення розв'язаною Росією злочинної війни проти України.

Бжезінський зазначає, що наразі широка група республіканців виступає за завершення розв'язаної Росією війни проти України виключно на умовах Києва.

При цьому аналітик підкреслив, що Трамп навмисно уникає конкретики стосовно власних пропозицій щодо завершення війни РФ проти України і використовує лише загальні твердження.

Є багато припущень, що зробить Трамп. Наприклад, що може пригрозити росіянам: якщо не зупинитесь, озброїмо українців до зубів, і ви програєте. А потім так само українцям: якщо не зупинитесь, припинимо вас фінансувати. Сам Трамп нічого такого не казав, — коментує Бжезінський заяви у ЗМІ, які приписують Трампу. Поширити

На думку аналітика, такий підхід буде великою помилкою, яка фактично призведе до поразки України і втрати нею територіальної цілісності.

Бжезінський попереджає, що це лише спонукатиме Кремль до подальшої агресії проти України.