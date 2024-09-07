Іран відхрестився від звинувачень США у наданні балістичних ракет Росії
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Іран відхрестився від звинувачень США у наданні балістичних ракет Росії

ракети
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Джерело:  IRNA

Постійне представництво Ірану при ООН у Нью-Йорку відхрестилось від звинувачень у допомозі РФ у війні проти України. Зокрема представники Ісламської Республіки спростовують заяви про передачу балістичних ракет Росії. 

Головні тези:

  • Постійне представництво Ірану в ООН спростовує звинувачення у передачі балістичних ракет РФ.
  • Іран закликає до припинення постачання озброєння Росії та Україні, хоча сам допомагає Москві дронами.
  • Останні дані свідчать про можливий обмін озброєнням між Іраном та Росією.
  • Інститут вивчення війни наголошує на можливому отриманні Іраном нових російських літаків Су-35 в рамках стратегічного партнерства.

Іран не визнав надання балістичних ракет Росії

Згідно з заявою постійного представництва Ірану при ООН, позиція країни щодо війни в Україні не змінилась. Тобто Тегеран нібито виступає за утримання дій від заходів, які могли б призвести до ескалації.

Іран вважає надання військової допомоги сторонам конфлікту, що призводить до збільшення людських жертв, руйнування інфраструктури та відходу від переговорів про припинення вогню, нелюдським.

Тегеран заявив, що не постачає сторонам зброю. Він закликав інші країни теж відмовитись від надання військової допомоги.

Напередодні посол Ірану в ООН амір Саїд Іравані звинуватив США, Великобританію та Францію у тому, що Тегеран допомагає Москві.

ЗМІ: Іран передав РФ сотні балістичних ракет

Тегеран закликає до припинення постачання озброєння Росії та Україні, хоча сам допомагає Москві. Зокрема ударними дронами типу «шахед».

Безпілотники з написом «Герань», які щоночі атакують українські міста, є іранською розробкою.

ЗМІ стало відомо, що Тегеран нещодавно передав Москві сотні балістичних ракет. Це може вказувати на поглиблення стратегічного партнерства між режимами.

Інститут вивчення війни вважає, що Іран може отримати нові російські літаки Су-35.

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