Різка ескалація війни. США б'ють на сполох через рішення Ірану щодо РФ

Офіційний Вашингтон наголосив, що постачання Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни РФ проти України.

Іран ігнорує попередження США та інших союзників України

З заявою з цього приводу виступив спікер Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт.

Він нагадав про те, що Шати багато разів публічно попереджали про поглиблення безпекового партнерства між Росією та Іраном з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Ми стривожені цими повідомленнями. Будь-яка передача іранських балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України, — наголосив він. Поширити

За словами ще одного американського чиновника, офіційний Вашингтон наразі уважно слідкує за потенційною передачею іранських ракет Росії.

Попри це, влада Ірану продовжує заперечувати та відкидати усі звинувачення, стверджуючи, що Тегеран вважає негуманним надання військової допомоги сторонам, які є учасницями війни.

Іран продовжує надавати РФ зброю для війни проти України

Інформаційна агенція Reuters першою повідомила про підготовку передачі балістичних ракет з Ірану до Росії.

Журналісти звертають увагу на те, що може йтись про Fath-360.

Fath-360 (Фото: wikipedia.org)

Що важливо розуміти, це система, яка запускає балістичні ракети з максимальною дальністю 120 кілометрів і боєголовкою вагою 150 кілограмів.

Ракети малої дальності Іран вже доставив до Росії, повідомила в п'ятницю газета Wall Street Journal з посиланням на неназваного американського чиновника.

Журналістам поки не вдалося дізнатися їхню точну кількість.