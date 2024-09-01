Як загинув президент Ірану Раїсі. Тегеран оголосив результати розслідування

В Ірані офіційно завершили розслідування щодо авіакатастрофи вертольота, в якій загинув президент Ірану Ібрагім Раїсі. Як виявилося, аварія сталася через погодні умови, насамперед густий туман.

Нові деталі загибелі президента Ірану Раїсі

Британські журналісти першими проаналізували остаточний звіт, який оприлюднило державне телебачення Ірану.

Основною причиною катастрофи гелікоптера були складні погодні умови в регіоні, — йдеться в повідомленні. Поширити

Окрім того, уточнюється, що саме густий туман призвів до того, що вертоліт, на борту якого перебував Раїсі та його супутники, врізався в гору.

Це підтверджує Висока комісія Ірану, якій іранські військові доручили розслідувати цей інцидент.

Варто також нагадати, що в попередньому звіті іранських військових у травні йшлося, що під час розслідування не було знайдено жодних доказів зловмисності або нападу.

Як уже згадувалося раніше, авіатроща сталася 19 травня 2024 року. Президенту Ірану Ібрагіму Раїсі та очільнику МЗС країни не вдалося вижити.

Тиждень тому інсайдери в іранських спецслужбах повідомили про завершення розслідування щодо катастрофи гелікоптера Раїсі. Вони заявили, що вертоліт був перевантажений і потрапив у туман.

Іран надає Росії зброю для війни проти України

Протягом останніх 2,5 роки саме Іран залишається один з найближчих союзників країни-агресорки РФ під час її загарбницької війни проти України.

Диктатури вирішили значно посилити свою співпрацю у військовій сфері після 24 лютого 2022 року — з кожним місяцем вона лише набирає обертів.

Тегеран регулярно передає РФ дрони-камікадзе, якими країна-агресорка майже щодня атакує мирних українців.

У лютому військові сили Ірану, Росії та Китаю збиралися провести спільні військово-морські навчання. А нещодавно "Велика сімка" закликала Іран не передавати балістичні ракети Росії для використання у війні проти України.

Тегеран ігнорує заклики міжнародної спільноти та України щодо розриву зв'язків з Росією.