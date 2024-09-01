Как погиб президент Ирана Раиси. Тегеран объявил результаты расследования

В Иране официально завершили расследование авиакатастрофы вертолета, в которой погиб президент Ирана Ибрагим Раиси. Как оказалось, авария произошла из-за погодных условий, в первую очередь из-за густого тумана.
Главные тезисы
- Официальное расследование указывает на то, что президент Ирана Раиси погиб в авиакатастрофе из-за густого тумана и сложных погодных условий.
- Ранее об этом уже заявляли инсайдеры в иранских спецслужбах.
- Иран продолжает сотрудничать с Россией на фоне ее агрессивной войны против Украины, передавая дроны-камикадзе и другое оружие.
Новые детали гибели президента Ирана Раиси
Британские журналисты первыми проанализировали окончательный отчет, обнародованный государственным телевидением Ирана.
Кроме того, уточняется, что именно густой туман привел к тому, что вертолет, на борту которого находился Раиси и его спутники, врезался в гору.
Это подтверждает Высокая комиссия Ирана, которой иранские военные поручили расследовать этот инцидент.
Следует также напомнить, что в предварительном отчете иранских военных в мае говорилось, что во время расследования не было найдено никаких доказательств злонамеренности или нападения.
Как уже упоминалось ранее, авиакатастрофа произошла 19 мая 2024 года. Президенту Ирана Ибрагиму Раиси и главе МИД страны не удалось выжить.
Неделю назад инсайдеры в иранских спецслужбах сообщили о завершении расследования по катастрофе вертолета Раиси. Они заявили, что вертолет был перегружен и попал в туман.
Иран предоставляет России оружие для войны против Украины
Последние 2,5 года именно Иран остается один из ближайших союзников страны-агрессорки РФ во время ее захватнической войны против Украины.
Диктатуры решили значительно усилить свое сотрудничество в военной сфере после 24 февраля 2022 года — с каждым месяцем оно только набирает обороты.
Тегеран регулярно передает РФ дроны-камикадзе, которыми страна-агрессорка почти ежедневно атакует мирных украинцев.
В феврале военные силы Ирана, России и Китая собирались провести совместные военно-морские учения. А недавно "Большая семерка" призвала Иран не передавать баллистические ракеты России для использования в войне против Украины.
Тегеран игнорирует призывы международного сообщества и Украины касательно разрыва связей с Россией.
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