Как погиб президент Ирана Раиси. Тегеран объявил результаты расследования

В Иране официально завершили расследование авиакатастрофы вертолета, в которой погиб президент Ирана Ибрагим Раиси. Как оказалось, авария произошла из-за погодных условий, в первую очередь из-за густого тумана.

Новые детали гибели президента Ирана Раиси

Британские журналисты первыми проанализировали окончательный отчет, обнародованный государственным телевидением Ирана.

Основной причиной крушения вертолета были сложные погодные условия в регионе, — сказано в сообщении. Поделиться

Кроме того, уточняется, что именно густой туман привел к тому, что вертолет, на борту которого находился Раиси и его спутники, врезался в гору.

Это подтверждает Высокая комиссия Ирана, которой иранские военные поручили расследовать этот инцидент.

Следует также напомнить, что в предварительном отчете иранских военных в мае говорилось, что во время расследования не было найдено никаких доказательств злонамеренности или нападения.

Как уже упоминалось ранее, авиакатастрофа произошла 19 мая 2024 года. Президенту Ирана Ибрагиму Раиси и главе МИД страны не удалось выжить.

Неделю назад инсайдеры в иранских спецслужбах сообщили о завершении расследования по катастрофе вертолета Раиси. Они заявили, что вертолет был перегружен и попал в туман.

Иран предоставляет России оружие для войны против Украины

Последние 2,5 года именно Иран остается один из ближайших союзников страны-агрессорки РФ во время ее захватнической войны против Украины.

Диктатуры решили значительно усилить свое сотрудничество в военной сфере после 24 февраля 2022 года — с каждым месяцем оно только набирает обороты.

Тегеран регулярно передает РФ дроны-камикадзе, которыми страна-агрессорка почти ежедневно атакует мирных украинцев.

В феврале военные силы Ирана, России и Китая собирались провести совместные военно-морские учения. А недавно "Большая семерка" призвала Иран не передавать баллистические ракеты России для использования в войне против Украины.

Тегеран игнорирует призывы международного сообщества и Украины касательно разрыва связей с Россией.