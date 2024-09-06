У США підтвердили отримання Росією партії балістичних ракет від Ірану

Представник США підтвердив, що ракети «нарешті доставлено» з Ірану до Росії. Це балістика малої дальності.

Росія отримала партію балістичних ракет від Ірану

Це дасть Москві ще один потужний військовий інструмент для використання у війні проти України. Іран знову порушив суворі застереження Заходу не надавати цю зброю Москві, за словами офіційних осіб США та Європи.

Цей крок стався в той момент, коли Росія посилила свої ракетні обстріли українських міст та інфраструктури, убивши десятки мирних жителів за останні дні. За словами європейських чиновників, Вашингтон поінформував союзників про кроки Ірану за останні кілька днів. Поширити

Наразі немає жодних коментарів від місії Ірану при ООН у Нью-Йорку або від російського посольства у Вашингтоні.

Росія вже отримала іранські безпілотники, які використовувала в Україні. Країна-агресорка також використовує боєприпаси та ракети з Північної Кореї, щоб завдати ударів по Україні.

Постачання ракет також можуть мати наслідки для сподівань нового уряду Ірану зменшити напруженість із Заходом. Новий президент країни Масуд Пезешкіан заявив, що сподівається покращити вітчизняну економіку, добившись зняття санкцій з боку Європи та США

Військові зв'язки Ірану з Росією в основному контролюються верховним лідером аятоллою Алі Хаменеї та Корпусом вартових Ісламської революції Ірану. Поширити

У березні 2024 року лідери Великої Сімки попередили, що запровадять узгоджені санкції проти Ірану, якщо він здійснить передачу ракет.

За словами західних офіційних осіб, це постачання включає пару сотень балістичних ракет малої дальності. Іран має різноманітну таку зброю з радіусом дії приблизно до 500 миль.

Це не кінець, — сказав високопоставлений європейський чиновник, зазначивши, що очікується, що Іран продовжить постачати зброю до Росії.

Постачання відбувається в той час, коли протиповітряна оборона України зазнає серйозного виклику через російські ракети та обстріли безпілотників, про що президент України Володимир Зеленський заявив західним офіційним особам, які зібралися для обговорення військових потреб України в п’ятницю на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Світ має достатньо систем протиповітряної оборони, щоб російський терор не мав результатів, і я закликаю вас бути активнішими у цій війні з нами за ППО, — сказав Зеленський. Поширити

Що відомо про наміри Ірану передати Росії сотні балістичних ракет

Аналітики підкреслюють, що ракети Ababil завдовжки 3,7 м та із вагою 240 кг здатні вражати цілі на відстані до 86 км.

Вони існують у модифікаціях із супутниковою та інерціальною системами керування і мають додаткову оптико-електронну систему наведення безпосередньо перед ураженням цілей.