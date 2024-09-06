В США подтвердили получение Россией партии баллистических ракет от Ирана
Категория
Мир
Дата публикации

В США подтвердили получение Россией партии баллистических ракет от Ирана

Ракеты
Read in English
Читати українською
Источник:  The Wall Street Journal

Представитель США подтвердил, что ракеты «наконец-то доставлены» из Ирана в Россию. Это баллистика малой дальности.

Главные тезисы

  • Иран поставил России баллистические ракеты малой дальности, увеличив ее военные возможности в конфликте с Украиной.
  • Нарушение оговорок Запада поставками оружия в Россию наносит удар по дипломатическим отношениям.
  • Поступление ракет может лишить Украину возможности защищаться от российских атак и обстрелов.
  • Геополитическая связь Ирана и России может иметь важное значение для региональных событий.
  • Аналитики высказывают опасения относительно намерений Ирана передавать России более современное вооружение.
  • Ракеты Ababil имеют различные модификации и технические характеристики, позволяющие поражать цели на значительных расстояниях.

Россия получила партию баллистических ракет от Ирана

Это даст Москве еще один мощный военный инструмент для использования в войне против Украины. Иран снова нарушил строгие оговорки Западу не предоставлять это оружие Москве, по словам официальных лиц США и Европы.

Этот шаг произошел в тот момент, когда Россия усилила свои ракетные обстрелы украинских городов и инфраструктуры, убив десятки мирных жителей за последние дни. По словам европейских чиновников, Вашингтон проинформировал союзников о шагах Ирана за последние несколько дней.

Нет комментариев от миссии Ирана при ООН в Нью-Йорке или от российского посольства в Вашингтоне.

Россия уже получила иранские беспилотники, используемые в Украине. Страна-агрессорка также использует боеприпасы и ракеты из Северной Кореи, чтобы нанести удары по Украине.

Поставки ракет также могут иметь последствия для надежд нового правительства Ирана уменьшить напряженность с Западом. Новый президент страны Масуд Пезешкиан заявил, что надеется улучшить отечественную экономику, добившись снятия санкций со стороны Европы и США

Военные связи Ирана с Россией в основном контролируются верховным лидером аятоллой Али Хаменеи и Корпусом стражей Исламской революции Ирана.

В марте 2024 года лидеры Большой Семерки предупредили, что введут согласованные санкции против Ирана, если он осуществит передачу ракет.

По словам западных официальных лиц, эта поставка включает пару сотен баллистических ракет малой дальности. Иран имеет разнообразное оружие с радиусом действия примерно до 500 миль.

Это не конец, сказал высокопоставленный европейский чиновник, отметив, что ожидается, что Иран продолжит поставлять оружие в Россию.

Снабжение происходит в то время, когда противовоздушная оборона Украины испытывает серьезный вызов из-за российских ракет и обстрелов беспилотников, о чем президент Украины Владимир Зеленский заявил западным официальным лицам, собравшимся для обсуждения военных нужд Украины в пятницу на авиабазе Рамштайн в Германии.

У мира достаточно систем противовоздушной обороны, чтобы российский террор не имел результатов, и я призываю вас быть активнее в этой войне с нами по ПВО, — сказал Зеленский.

Что известно о намерениях Ирана передать России сотни баллистических ракет

Аналитики подчеркивают, что ракеты Ababil длиной 3,7 м и весом 240 кг способны поражать цели на расстоянии до 86 км.

Они существуют в модификациях со спутниковой и инерциальной системами управления и имеют дополнительную оптико-электронную систему наведения непосредственно перед поражением целей.

Также известно, что пуск ракеты осуществляется из транспортно-пусковых контейнеров, группирующихся по 8 на одной платформе, — добавляют авторы материала.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Иран попросил в РФ радары и системы ПВО для войны против Израиля
Иран попросил в РФ радары и системы ПВО для войны против Израиля
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россия получает артснаряды от Ирана для войны против Украины
Снаряд
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Иран может передать России сотни баллистических ракет
Иранские ракеты

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?