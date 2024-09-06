В США подтвердили получение Россией партии баллистических ракет от Ирана

Представитель США подтвердил, что ракеты «наконец-то доставлены» из Ирана в Россию. Это баллистика малой дальности.

Россия получила партию баллистических ракет от Ирана

Это даст Москве еще один мощный военный инструмент для использования в войне против Украины. Иран снова нарушил строгие оговорки Западу не предоставлять это оружие Москве, по словам официальных лиц США и Европы.

Этот шаг произошел в тот момент, когда Россия усилила свои ракетные обстрелы украинских городов и инфраструктуры, убив десятки мирных жителей за последние дни. По словам европейских чиновников, Вашингтон проинформировал союзников о шагах Ирана за последние несколько дней. Поделиться

Нет комментариев от миссии Ирана при ООН в Нью-Йорке или от российского посольства в Вашингтоне.

Россия уже получила иранские беспилотники, используемые в Украине. Страна-агрессорка также использует боеприпасы и ракеты из Северной Кореи, чтобы нанести удары по Украине.

Поставки ракет также могут иметь последствия для надежд нового правительства Ирана уменьшить напряженность с Западом. Новый президент страны Масуд Пезешкиан заявил, что надеется улучшить отечественную экономику, добившись снятия санкций со стороны Европы и США

Военные связи Ирана с Россией в основном контролируются верховным лидером аятоллой Али Хаменеи и Корпусом стражей Исламской революции Ирана. Поделиться

В марте 2024 года лидеры Большой Семерки предупредили, что введут согласованные санкции против Ирана, если он осуществит передачу ракет.

По словам западных официальных лиц, эта поставка включает пару сотен баллистических ракет малой дальности. Иран имеет разнообразное оружие с радиусом действия примерно до 500 миль.

Это не конец, сказал высокопоставленный европейский чиновник, отметив, что ожидается, что Иран продолжит поставлять оружие в Россию.

Снабжение происходит в то время, когда противовоздушная оборона Украины испытывает серьезный вызов из-за российских ракет и обстрелов беспилотников, о чем президент Украины Владимир Зеленский заявил западным официальным лицам, собравшимся для обсуждения военных нужд Украины в пятницу на авиабазе Рамштайн в Германии.

У мира достаточно систем противовоздушной обороны, чтобы российский террор не имел результатов, и я призываю вас быть активнее в этой войне с нами по ПВО, — сказал Зеленский. Поделиться

Что известно о намерениях Ирана передать России сотни баллистических ракет

Аналитики подчеркивают, что ракеты Ababil длиной 3,7 м и весом 240 кг способны поражать цели на расстоянии до 86 км.

Они существуют в модификациях со спутниковой и инерциальной системами управления и имеют дополнительную оптико-электронную систему наведения непосредственно перед поражением целей.