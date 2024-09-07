Резкая эскалация войны. США бьют тревогу из-за решения Ирана относительно РФ

Официальный Вашингтон подчеркнул, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны РФ против Украины.
Главные тезисы
- Иран игнорирует предупреждение США и других стран, продолжая предоставлять России оружие для войны против Украины.
- По данным американских чиновников, Иран передал России баллистические ракеты малой дальности.
- Вполне возможно, речь также идет о системах Fath-360.
Иран игнорирует предупреждение США и других союзников Украины
С заявлением по этому поводу выступил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт.
Он напомнил о том, что Шаты много раз публично предупреждали об углублении партнерства между Россией и Ираном с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину.
По словам еще одного американского чиновника, официальный Вашингтон внимательно следит за потенциальной передачей иранских ракет России.
Несмотря на это, власти Ирана продолжают отрицать и отвергать все обвинения, утверждая, что Тегеран считает негуманным оказание военной помощи сторонам, являющимся участницами войны.
Иран продолжает предоставлять РФ оружие для войны против Украины
Информационное агентство Reuters первым сообщило о подготовке передачи баллистических ракет из Ирана в Россию.
Журналисты обращают внимание на то, что речь может идти о Fath-360.
Что важно понимать, это система, запускающая баллистические ракеты с максимальной дальностью 120 километров и боеголовкой весом 150 килограммов.
Ракеты малой дальности Иран уже доставил в Россию, сообщила в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Журналистам пока не удалось узнать их точное количество.
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