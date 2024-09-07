Резкая эскалация войны. США бьют тревогу из-за решения Ирана относительно РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Резкая эскалация войны. США бьют тревогу из-за решения Ирана относительно РФ

баллистика
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Источник:  Reuters

Официальный Вашингтон подчеркнул, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны РФ против Украины.

Главные тезисы

  • Иран игнорирует предупреждение США и других стран, продолжая предоставлять России оружие для войны против Украины.
  • По данным американских чиновников, Иран передал России баллистические ракеты малой дальности.
  • Вполне возможно, речь также идет о системах Fath-360.

Иран игнорирует предупреждение США и других союзников Украины

С заявлением по этому поводу выступил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт.

Он напомнил о том, что Шаты много раз публично предупреждали об углублении партнерства между Россией и Ираном с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Мы встревожены этими сообщениями. Любая передача иранских баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины, — подчеркнул он.

По словам еще одного американского чиновника, официальный Вашингтон внимательно следит за потенциальной передачей иранских ракет России.

Несмотря на это, власти Ирана продолжают отрицать и отвергать все обвинения, утверждая, что Тегеран считает негуманным оказание военной помощи сторонам, являющимся участницами войны.

Иран продолжает предоставлять РФ оружие для войны против Украины

Информационное агентство Reuters первым сообщило о подготовке передачи баллистических ракет из Ирана в Россию.

Журналисты обращают внимание на то, что речь может идти о Fath-360.

Fath-360 (Фото: wikipedia.org)

Что важно понимать, это система, запускающая баллистические ракеты с максимальной дальностью 120 километров и боеголовкой весом 150 килограммов.

Ракеты малой дальности Иран уже доставил в Россию, сообщила в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Журналистам пока не удалось узнать их точное количество.

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