Иранский депутат подтвердил отправку РФ партии баллистических ракет

Член комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ахмад Бахшаешь Ардестани признал, что России отправили иранские баллистические ракеты. оккупанты используют эти ракеты для обстрелов Украины.

Иранский депутат проговорился о передаче ракет России

Ахмад Бахшаешь Ардестани комментируя сообщения западных СМИ об отправке баллистических ракет России, заявил , что Тегеран вынужден вести с Россией бартер "для удовлетворения наших нужд, в том числе импорт сои и пшеницы".

Часть бартера предусматривает отправку ракет, а другая часть — отправку военных беспилотников в Россию, — добавил иранский депутат. Поделиться

На вопрос, может ли отправка баллистических ракет в Россию привести к дальнейшим санкциям против Ирана, иранский законодатель ответил, что "хуже, чем сейчас, быть не может".

Мы даем ракеты "Хезболли", ХАМАС и "Хашд аш-Шааби" (шиитское ополчение в Ираке. — Ред.), так почему бы не дать их России?, — заявил Ахмад Бахшаешь Ардестани. Поделиться

Кроме этого, депутат сравнил сотрудничество Иран с РФ с помощью стран НАТО Украины. При этом в Минобороны Ирана вновь отрицают поставки ракет России.

Россия получила партию баллистических ракет от Ирана

Представитель США подтвердил, что ракеты «наконец-то доставлены» из Ирана в Россию. Это баллистика малой дальности.

Этот шаг произошел в тот момент, когда Россия усилила ракетные обстрелы украинских городов и инфраструктуры, убив десятки мирных жителей за последние дни. По словам европейских чиновников, Вашингтон проинформировал союзников о шагах Ирана за последние несколько дней. Поделиться

Нет комментариев от миссии Ирана при ООН в Нью-Йорке или от российского посольства в Вашингтоне.

Россия уже получила иранские беспилотники, используемые в Украине. Страна-агрессорка также использует боеприпасы и ракеты из Северной Кореи, чтобы нанести удары по Украине.

Поставки ракет также могут иметь последствия для надежд нового правительства Ирана уменьшить напряженность с Западом. Новый президент страны Масуд Пезешкиан заявил, что надеется улучшить отечественную экономику, добившись снятия санкций со стороны Европы и США.