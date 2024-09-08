Иранский депутат подтвердил отправку РФ партии баллистических ракет

Член комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ахмад Бахшаешь Ардестани признал, что России отправили иранские баллистические ракеты. оккупанты используют эти ракеты для обстрелов Украины.
Главные тезисы
- Иранский депутат признал, что России отправлены иранские баллистические ракеты, которые могут быть использованы для обстрелов Украины.
- Поставки ракет из Ирана в Россию вызвали обеспокоенность, и Америка подтвердила их факт. Это может привести к дополнительным санкциям против Ирана.
- Поставки ракет также могут негативно отразиться на надеждах нового президента Ирана на улучшение отношений со Западом и снятие санкций.
Иранский депутат проговорился о передаче ракет России
Ахмад Бахшаешь Ардестани комментируя сообщения западных СМИ об отправке баллистических ракет России, заявил , что Тегеран вынужден вести с Россией бартер "для удовлетворения наших нужд, в том числе импорт сои и пшеницы".
На вопрос, может ли отправка баллистических ракет в Россию привести к дальнейшим санкциям против Ирана, иранский законодатель ответил, что "хуже, чем сейчас, быть не может".
Кроме этого, депутат сравнил сотрудничество Иран с РФ с помощью стран НАТО Украины. При этом в Минобороны Ирана вновь отрицают поставки ракет России.
Россия получила партию баллистических ракет от Ирана
Представитель США подтвердил, что ракеты «наконец-то доставлены» из Ирана в Россию. Это баллистика малой дальности.
Нет комментариев от миссии Ирана при ООН в Нью-Йорке или от российского посольства в Вашингтоне.
Россия уже получила иранские беспилотники, используемые в Украине. Страна-агрессорка также использует боеприпасы и ракеты из Северной Кореи, чтобы нанести удары по Украине.
Поставки ракет также могут иметь последствия для надежд нового правительства Ирана уменьшить напряженность с Западом. Новый президент страны Масуд Пезешкиан заявил, что надеется улучшить отечественную экономику, добившись снятия санкций со стороны Европы и США.
В марте 2024 года лидеры Большой Семерки предупредили, что введут согласованные санкции против Ирана, если он осуществит передачу ракет.
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