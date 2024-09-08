Іранський депутат підтвердив відправку РФ партії балістичних ракет

Член комітету з питань національної безпеки і зовнішньої політики парламенту Ірану Ахмад Бахшаєш Ардестані визнав, що Росії відправили іранські балістичні ракети. Окупанти використовують ці ракети для обстрілів України.
Головні тези:
- Іранський депутат підтвердив відправку балістичних ракет до Росії у рамках бартеру між країнами.
- Росія вже отримала іранські безпілотники, які використовувала для атак по Україні, а також може отримати іншу військову допомогу з Ірану.
- Відправка ракет може стримати сподівання нового уряду Ірану на зняття санкцій та поліпшення відносин із Заходом.
- Міжнародна спільнота вже попереджала про можливі санкції у разі подальшої передачі ракет.
Іранський депутат проговорився про передачу ракет Росії
Ахмад Бахшаєш Ардестані коментуючи повідомлення західних ЗМІ про відправлення балістичних ракет Росії, заявив, що Тегеран змушений вести з Росією бартер "для задоволення наших потреб, зокрема імпорт сої та пшениці".
На питання, чи може відправка балістичних ракет до Росії призвести до подальших санкцій проти Ірану, іранський законодавець відповів, що "гірше, ніж зараз, бути не може”.
Окрім цього депутат порівняв співпрацю Іран з РФ з допомогою країн НАТО Україні. При цьому у Міноборони Ірану знову заперечують постачання ракет Росії.
Росія отримала партію балістичних ракет від Ірану
Представник США підтвердив, що ракети «нарешті доставлено» з Ірану до Росії. Це балістика малої дальності.
Наразі немає жодних коментарів від місії Ірану при ООН у Нью-Йорку або від російського посольства у Вашингтоні.
Росія вже отримала іранські безпілотники, які використовувала в Україні. Країна-агресорка також використовує боєприпаси та ракети з Північної Кореї, щоб завдати ударів по Україні.
Постачання ракет також можуть мати наслідки для сподівань нового уряду Ірану зменшити напруженість із Заходом. Новий президент країни Масуд Пезешкіан заявив, що сподівається покращити вітчизняну економіку, добившись зняття санкцій з боку Європи та США
У березні 2024 року лідери Великої Сімки попередили, що запровадять узгоджені санкції проти Ірану, якщо він здійснить передачу ракет.
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