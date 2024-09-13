Сили оборони України знищили сотні одиниць техніки РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони України знищили сотні одиниць техніки РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Протягом 12 вересня українські захисники встигли ліквідувати 1 220 російських загарбників, а також спалити понад 270 одиниць ворожої техніки.

Головні тези:

  • На фронті відбулося 122 бойових зіткнення.
  • Армія РФ випустила ракету Іскандер-М, здійснила 59 авіаударів та використала 751 дрон-камікадзе.
  • На Курахівському напрямку, де окупанти намагалися просунутися в районах пунктів Костянтинівка та Георгіївка, відбулося 48 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 13 вересня 2024 року:

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 13.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 631 420 (+1 220) осіб,

  • танків — 8 671 (+18) од,

  • бойових броньованих машин — 17 003 (+48) од,

  • артилерійських систем — 18 061 (+52) од,

  • РСЗВ — 1 185 (+1) од,

  • засобів ППО — 945 (+0) од,

  • літаків — 369 (+0) од,

  • гелікоптерів — 328 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15 113 (+80) од,

  • крилатих ракет — 2 591 (+0) од,

  • кораблів/катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 24 560 (+79) од,

  • спеціальної техніки — 3 071 (+10) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Що відомо про ситуацію на фронті 12-13 вересня

Протягом минулої доби відбулося 122 бойових зіткнення між українськими захисниками та російськими окупантами.

Армія РФ випустила по території України ракету Іскандер-М, завдала 59 авіаударів (скинула 81 КАБ), також використала для атак 751 дрон-камікадзе.

Окрім того, противник здійснив 3391 обстріл по позиціях наших військ та населених пунктах.

  • На Харківському напрямку російські загарбники тричі безуспішно намагалися просунутися у районі Вовчанська;

  • На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 6 штурмів ворога;

  • На Сіверському напрямку було зафіксовано 5 атак армії РФ. Основні зусилля вона зосередила в районі Верхньокам’янського. Два боєзіткнення тут ще продовжуються;

  • На Краматорському напрямку окупанти намагалися вклинитися в нашу оборону в районі Часового Яру, однак Сили оборони України їх зупинили;

  • На Торецькому напрямку зафіксовано 5 атак ворога;

  • На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла до 32;

  • На Курахівському напрямку також вкрай складно — повідомляється про 48 бойових зіткнень різної інтенсивності. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка та Георгіївки, де відбулося близько 75 відсотків усіх боїв;

  • На Времівському напрямку відбулося 5 безуспішних штурмів ворога;

  • На Придніпровському напрямку ЗСУ відбили 6 атак армії РФ.

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