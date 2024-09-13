Сили оборони України знищили сотні одиниць техніки РФ протягом доби

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 13.09.24 орієнтовно склали:

Протягом минулої доби відбулося 122 бойових зіткнення між українськими захисниками та російськими окупантами.

Армія РФ випустила по території України ракету Іскандер-М, завдала 59 авіаударів (скинула 81 КАБ), також використала для атак 751 дрон-камікадзе.

Окрім того, противник здійснив 3391 обстріл по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Харківському напрямку російські загарбники тричі безуспішно намагалися просунутися у районі Вовчанська;

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 6 штурмів ворога;

На Сіверському напрямку було зафіксовано 5 атак армії РФ. Основні зусилля вона зосередила в районі Верхньокам’янського. Два боєзіткнення тут ще продовжуються;

На Краматорському напрямку окупанти намагалися вклинитися в нашу оборону в районі Часового Яру, однак Сили оборони України їх зупинили;

На Торецькому напрямку зафіксовано 5 атак ворога;

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла до 32;

На Курахівському напрямку також вкрай складно — повідомляється про 48 бойових зіткнень різної інтенсивності. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка та Георгіївки, де відбулося близько 75 відсотків усіх боїв;

На Времівському напрямку відбулося 5 безуспішних штурмів ворога;