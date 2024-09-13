Сили оборони України знищили сотні одиниць техніки РФ протягом доби

Протягом 12 вересня українські захисники встигли ліквідувати 1 220 російських загарбників, а також спалити понад 270 одиниць ворожої техніки.
Головні тези:
- На фронті відбулося 122 бойових зіткнення.
- Армія РФ випустила ракету Іскандер-М, здійснила 59 авіаударів та використала 751 дрон-камікадзе.
- На Курахівському напрямку, де окупанти намагалися просунутися в районах пунктів Костянтинівка та Георгіївка, відбулося 48 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 13 вересня 2024 року:
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 13.09.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 631 420 (+1 220) осіб,
танків — 8 671 (+18) од,
бойових броньованих машин — 17 003 (+48) од,
артилерійських систем — 18 061 (+52) од,
РСЗВ — 1 185 (+1) од,
засобів ППО — 945 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15 113 (+80) од,
крилатих ракет — 2 591 (+0) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 24 560 (+79) од,
спеціальної техніки — 3 071 (+10) од.
Що відомо про ситуацію на фронті 12-13 вересня
Протягом минулої доби відбулося 122 бойових зіткнення між українськими захисниками та російськими окупантами.
Армія РФ випустила по території України ракету Іскандер-М, завдала 59 авіаударів (скинула 81 КАБ), також використала для атак 751 дрон-камікадзе.
Окрім того, противник здійснив 3391 обстріл по позиціях наших військ та населених пунктах.
На Харківському напрямку російські загарбники тричі безуспішно намагалися просунутися у районі Вовчанська;
На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 6 штурмів ворога;
На Сіверському напрямку було зафіксовано 5 атак армії РФ. Основні зусилля вона зосередила в районі Верхньокам’янського. Два боєзіткнення тут ще продовжуються;
На Краматорському напрямку окупанти намагалися вклинитися в нашу оборону в районі Часового Яру, однак Сили оборони України їх зупинили;
На Торецькому напрямку зафіксовано 5 атак ворога;
На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла до 32;
На Курахівському напрямку також вкрай складно — повідомляється про 48 бойових зіткнень різної інтенсивності. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка та Георгіївки, де відбулося близько 75 відсотків усіх боїв;
На Времівському напрямку відбулося 5 безуспішних штурмів ворога;
На Придніпровському напрямку ЗСУ відбили 6 атак армії РФ.
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