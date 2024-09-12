Застосунок Армія+. За місяць військові ЗСУ подали майже 90 тис рапортів
Категорія
Україна
Дата публікації

Застосунок Армія+. За місяць військові ЗСУ подали майже 90 тис рапортів

Міністерство оборони України
Армія+

За перший місяць роботи застосунку «Армія+» до нього приєднались понад 600 військових частин та 200 тисяч військовослужбовців. У новому сервісі вже подали 89 951 рапорт.

Головні тези:

  • За перший місяць роботи застосунку «Армія+» понад 600 військових частин та 200 тис військовослужбовців приєднались до сервісу.
  • В застосунку доступні опитування та рапорти, які допомагають військовим звертатися за різними послугами швидко та зручно.
  • У сервісі найпопулярніші запити військових стосувались відпустки.
  • Застосунок «Армія+» був створений для подолання бюрократії та покращення комунікації в армії, забезпечуючи доступ до важливих сервісів через мобільний додаток.
  • Незабаром у застосунку запустять навчальні програми, курси та захищені чати для полегшення спілкування між військовими.

У застосунку «Армія+» подано майже 90 тис рапортів

У цьому сервісі поки що є два інструменти. Це опитування та рапорти.

Місяць тому, 8 серпня, у присутності громадських організацій, волонтерських спільнот, бізнесу, міжнародних гостей та послів країн, ми презентували рішення, яке повинно подолати бюрократію та розпочати нову цифрову епоху нашого війська.

Як зростала кількість авторизованих військових у застосунку

За перший місяць роботи застосунку військові подали 41 876 запитів на щорічну відпустку. Це 46,6% від загальної кількості рапортів.

Через застосунок подавали запити стосовно різних цілей:

  • на оздоровлення — 15 661 (17,4% від загальної кількості);

  • на матеріальну допомогу — 8 853 (9,8%);

  • на відпустку за сімейними обставинами — 7 737 (8,6%);

  • для направлення на ВЛК — 3 752 (4,2%);

  • інші питання — 12 072  (13,4%).

  

Діаграма найпопулярніших рапортів у застосунку

Що відомо про застосунок «Армія+»

Застосунок Мінборони «Армія+» для військовослужбовців запрацював 8 серпня 2024 року. Його розробили для подолання надлишкових бюрократичних процесів.

Спочатку запустили саме рапорти, бо це була одна з великих проблем для військових, запити яких часто втрачались. У застосунку є 11 видів таких документів.

Завдяки застосунку захисники матимуть у своєму телефоні електронне посвідчення військового.

Згодом у застосунку з’являться навчальні програми, курси та захищені чати для спілкування.

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