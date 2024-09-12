Застосунок Армія+. За місяць військові ЗСУ подали майже 90 тис рапортів

За перший місяць роботи застосунку «Армія+» до нього приєднались понад 600 військових частин та 200 тисяч військовослужбовців. У новому сервісі вже подали 89 951 рапорт.

У застосунку «Армія+» подано майже 90 тис рапортів

У цьому сервісі поки що є два інструменти. Це опитування та рапорти.

Місяць тому, 8 серпня, у присутності громадських організацій, волонтерських спільнот, бізнесу, міжнародних гостей та послів країн, ми презентували рішення, яке повинно подолати бюрократію та розпочати нову цифрову епоху нашого війська. Поширити

Як зростала кількість авторизованих військових у застосунку

За перший місяць роботи застосунку військові подали 41 876 запитів на щорічну відпустку. Це 46,6% від загальної кількості рапортів.

Через застосунок подавали запити стосовно різних цілей:

на оздоровлення — 15 661 (17,4% від загальної кількості);

на матеріальну допомогу — 8 853 (9,8%);

на відпустку за сімейними обставинами — 7 737 (8,6%);

для направлення на ВЛК — 3 752 (4,2%);

інші питання — 12 072 (13,4%).

Діаграма найпопулярніших рапортів у застосунку

Що відомо про застосунок «Армія+»

Застосунок Мінборони «Армія+» для військовослужбовців запрацював 8 серпня 2024 року. Його розробили для подолання надлишкових бюрократичних процесів.

Спочатку запустили саме рапорти, бо це була одна з великих проблем для військових, запити яких часто втрачались. У застосунку є 11 видів таких документів.

Завдяки застосунку захисники матимуть у своєму телефоні електронне посвідчення військового.