Застосунок Армія+. За місяць військові ЗСУ подали майже 90 тис рапортів

За перший місяць роботи застосунку «Армія+» до нього приєднались понад 600 військових частин та 200 тисяч військовослужбовців. У новому сервісі вже подали 89 951 рапорт.
Головні тези:
- За перший місяць роботи застосунку «Армія+» понад 600 військових частин та 200 тис військовослужбовців приєднались до сервісу.
- В застосунку доступні опитування та рапорти, які допомагають військовим звертатися за різними послугами швидко та зручно.
- У сервісі найпопулярніші запити військових стосувались відпустки.
- Застосунок «Армія+» був створений для подолання бюрократії та покращення комунікації в армії, забезпечуючи доступ до важливих сервісів через мобільний додаток.
- Незабаром у застосунку запустять навчальні програми, курси та захищені чати для полегшення спілкування між військовими.
У застосунку «Армія+» подано майже 90 тис рапортів
У цьому сервісі поки що є два інструменти. Це опитування та рапорти.
За перший місяць роботи застосунку військові подали 41 876 запитів на щорічну відпустку. Це 46,6% від загальної кількості рапортів.
Через застосунок подавали запити стосовно різних цілей:
на оздоровлення — 15 661 (17,4% від загальної кількості);
на матеріальну допомогу — 8 853 (9,8%);
на відпустку за сімейними обставинами — 7 737 (8,6%);
для направлення на ВЛК — 3 752 (4,2%);
інші питання — 12 072 (13,4%).
Що відомо про застосунок «Армія+»
Застосунок Мінборони «Армія+» для військовослужбовців запрацював 8 серпня 2024 року. Його розробили для подолання надлишкових бюрократичних процесів.
Спочатку запустили саме рапорти, бо це була одна з великих проблем для військових, запити яких часто втрачались. У застосунку є 11 видів таких документів.
Завдяки застосунку захисники матимуть у своєму телефоні електронне посвідчення військового.
Згодом у застосунку з’являться навчальні програми, курси та захищені чати для спілкування.
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