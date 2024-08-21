Застосунок Резерв+ отримає нові функції. Що відомо

Міноборони України працює над функціоналом застосунку Резерв+, що дозволить зручно, до прикладу, подавати заявку на відстрочку.
Головні тези:
- Міноборони України працює над оновленням застосунку Резерв+, що дозволить зручно подавати заявки на відстрочку.
- У застосунку з’являться нові механізми, такі як автоматичний облік у ТЦК та цифровий рекрутинг в Збройних силах.
- Планується додати функції автоматичного надання відстрочки, бронювання, розширення можливостей функціонала оновлення даних онлайн та опитування громадян.
У застосунку Резерв+ з’являться нові функції
У застосунку "Резерв+" будуть нові механізми. Так, спеціалісти працюють над функцією, яка дозволить автоматично ставати на облік в ТЦК, якщо мала місце зміна військовозобов'язаним місця реєстрації.
Про це в ефірі телемарафону розповів керівник управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий.
Окрім цього, Міноборони працює над функцією, яка дозволить автоматично ставати на облік в ТЦК і подавати заявку на відстрочку. Останній механізм може бути корисним, якщо мова йде про багатодітних батьків або студентів очної форми навчання, що здобувають першу вищу освіту.
Ще одна функція, що невдовзі з’явиться — цифровий рекрутинг. Міноборони хоче дати можливість обирати бажані посади в Збройних силах.
Можна буде пройти співбесіди та відбір в тому колективі, де бажаєте служити.
У Резерв+ з’явиться можливість автоматичного надання відстрочки та бронювання військовозобов’язаних
В застосунок планується додати функції автоматичного надання відстрочки, бронювання, а також розширити можливість функціонала оновлення даних онлайн і дати можливість, щоб громадяни через електронний запит могли підтягнути свої дані з інших реєстрів.
Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.
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