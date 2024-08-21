Застосунок Резерв+ отримає нові функції. Що відомо

Міноборони України працює над функціоналом застосунку Резерв+, що дозволить зручно, до прикладу, подавати заявку на відстрочку.

У застосунку Резерв+ з’являться нові функції

У застосунку "Резерв+" будуть нові механізми. Так, спеціалісти працюють над функцією, яка дозволить автоматично ставати на облік в ТЦК, якщо мала місце зміна військовозобов'язаним місця реєстрації.

Про це в ефірі телемарафону розповів керівник управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий.

Це є дуже важливим, тому що з моменту останнього оновлення даних вже пройшло трохи часу й інші обставини могли трапитися у військовозобов’язаного. Поширити

Окрім цього, Міноборони працює над функцією, яка дозволить автоматично ставати на облік в ТЦК і подавати заявку на відстрочку. Останній механізм може бути корисним, якщо мова йде про багатодітних батьків або студентів очної форми навчання, що здобувають першу вищу освіту.

Ще одна функція, що невдовзі з’явиться — цифровий рекрутинг. Міноборони хоче дати можливість обирати бажані посади в Збройних силах.

Можна буде пройти співбесіди та відбір в тому колективі, де бажаєте служити.

У Резерв+ з’явиться можливість автоматичного надання відстрочки та бронювання військовозобов’язаних

В застосунок планується додати функції автоматичного надання відстрочки, бронювання, а також розширити можливість функціонала оновлення даних онлайн і дати можливість, щоб громадяни через електронний запит могли підтягнути свої дані з інших реєстрів.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.