Скільки українців оновили через Резерв+ облікові дані — відповідь Міноборони
Категорія
Україна
Дата публікації

Скільки українців оновили через Резерв+ облікові дані — відповідь Міноборони

Міністерство оборони України
Резерв+

З 18 травня, коли розпочав роботу застосунок Резерв+, його послугами для оновлення персональних даних та оформлення військово-облікових документів скористалися вже 2 мільйони громадян.

Головні тези:

  • Оновлення даних через Резерв+ займає лише кілька хвилин для кожного військовозобов'язаного, у ТЦК процес оновлення такої кількості даних тривало б понад 200 днів.
  • Заступниця міністра оборони спростувала міфи про Резерв+, зазначивши, що застосунок має регулятивну базу та швидко оновлює дані користувачів.
  • Резерв+ прискорює процес оновлення облікових даних військовозобов'язаних українців, зменшуючи час очікування та спрощуючи процедуру.

Оновлення такої кількості даних через ТЦК зайняло б понад 200 днів

Резерв+ став першим місцем, куди українці звертаються для оновлення даних, зазначають у Міноборони. На другому місці — ЦНАПи, на третьому — ТЦК та СП.

Вже 2 мільйони українців оновили свої дані у Резерв+. Без втрати часу й очікування. Кількість людей, що оновлює дані, продовжує зростати щодня. Ми порахували: якщо б 2 мільйони пішли одночасно оновлювати дані у всі ТЦК в Україні, то це б зайняло понад 235 днів.

Катерина Черногоренко

Катерина Черногоренко

Заступниця міністра оборони

Заступниця міністра зазначила, що оновлення даних через застосунок займає лише кілька хвилин.

Резерв+. У Міноборони спростували фейки про застосунок

Мобільний застосунок Резерв+ працює понад три тижні, а у мережі вже з'явилася низка міфів та чуток про застосунок.

  1. Резерв+ не має правового статусу, він не згадується в законодавстві. Як пояснила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, функціонування мобільного застосунку регулюється постановою КМУ від 10 травня 2024 року та наказом міністра оборони про створення інформаційно-комунікаційної системи для доступу до електронного кабінету військовозобов’язаного.

  2. Резерв+ некоректно працює, бо відображає неправильні дані. Черногоренко зазначила, що застосунок підтягує дані з реєстру "Оберіг", в якому можуть бути помилки внаслідок людського фактору.

  3. Скріни з витоком даних військовозобов'язаних вже в мережі. У Міноборони спростовують інформацію про злив даних військовозобов'язаних і назвали це ворожою ІПСО. Зазначається, що у реєстрі не збирається інформація щодо військових частин та актуального звання військових.

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