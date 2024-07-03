Скільки українців оновили через Резерв+ облікові дані — відповідь Міноборони

З 18 травня, коли розпочав роботу застосунок Резерв+, його послугами для оновлення персональних даних та оформлення військово-облікових документів скористалися вже 2 мільйони громадян.

Оновлення такої кількості даних через ТЦК зайняло б понад 200 днів

Резерв+ став першим місцем, куди українці звертаються для оновлення даних, зазначають у Міноборони. На другому місці — ЦНАПи, на третьому — ТЦК та СП.

Вже 2 мільйони українців оновили свої дані у Резерв+. Без втрати часу й очікування. Кількість людей, що оновлює дані, продовжує зростати щодня. Ми порахували: якщо б 2 мільйони пішли одночасно оновлювати дані у всі ТЦК в Україні, то це б зайняло понад 235 днів. Катерина Черногоренко Заступниця міністра оборони

Заступниця міністра зазначила, що оновлення даних через застосунок займає лише кілька хвилин.

Резерв+. У Міноборони спростували фейки про застосунок

Мобільний застосунок Резерв+ працює понад три тижні, а у мережі вже з'явилася низка міфів та чуток про застосунок.