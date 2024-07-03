Скільки українців оновили через Резерв+ облікові дані — відповідь Міноборони

З 18 травня, коли розпочав роботу застосунок Резерв+, його послугами для оновлення персональних даних та оформлення військово-облікових документів скористалися вже 2 мільйони громадян.
Головні тези:
- Оновлення даних через Резерв+ займає лише кілька хвилин для кожного військовозобов'язаного, у ТЦК процес оновлення такої кількості даних тривало б понад 200 днів.
- Заступниця міністра оборони спростувала міфи про Резерв+, зазначивши, що застосунок має регулятивну базу та швидко оновлює дані користувачів.
- Резерв+ прискорює процес оновлення облікових даних військовозобов'язаних українців, зменшуючи час очікування та спрощуючи процедуру.
Оновлення такої кількості даних через ТЦК зайняло б понад 200 днів
Резерв+ став першим місцем, куди українці звертаються для оновлення даних, зазначають у Міноборони. На другому місці — ЦНАПи, на третьому — ТЦК та СП.
Заступниця міністра зазначила, що оновлення даних через застосунок займає лише кілька хвилин.
Резерв+. У Міноборони спростували фейки про застосунок
Мобільний застосунок Резерв+ працює понад три тижні, а у мережі вже з'явилася низка міфів та чуток про застосунок.
Резерв+ не має правового статусу, він не згадується в законодавстві. Як пояснила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, функціонування мобільного застосунку регулюється постановою КМУ від 10 травня 2024 року та наказом міністра оборони про створення інформаційно-комунікаційної системи для доступу до електронного кабінету військовозобов’язаного.
Резерв+ некоректно працює, бо відображає неправильні дані. Черногоренко зазначила, що застосунок підтягує дані з реєстру "Оберіг", в якому можуть бути помилки внаслідок людського фактору.
Скріни з витоком даних військовозобов'язаних вже в мережі. У Міноборони спростовують інформацію про злив даних військовозобов'язаних і назвали це ворожою ІПСО. Зазначається, що у реєстрі не збирається інформація щодо військових частин та актуального звання військових.
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