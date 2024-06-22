1,7 млн військовозобов'язаних українців оновили свої дані через Резерв+

Через мобільний застосунок Резерв+ 1,7 млн громадян України оновили свої дані, з них близько 26 тисяч — за кордоном.
Головні тези:
- 1,7 млн українців успішно оновили свої дані через мобільний застосунок Резерв+.
- Для порівняння, обслуговування такої кількості осіб в ТЦК зайняло б декілька місяців безперервної роботи.
- Процедура оформлення електронного військового в середньому забирає лише 30 хвилин в ТЦК.
- Електронне бронювання через Резерв+ планується запустити протягом літа, що поспрямує узгодженість процесу оновлення даних.
- Міністерство оборони та Пенсійний фонд співпрацюватимуть для автоматизації процесу бронювання через застосунок.
1,7 млн українців оновили свої дані через Резерв+
Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Крім того, очікування документа забирає до 5 робочих днів.
За її словами, для тієї кількості ТЦК, які зараз функціонують в Україні, знадобилося б декілька місяців безперервної роботи для оновлення даних.
Катерина Черногоренко також додала, що 713 тис громадян станом на зараз згенерували документи через застосунок "Резерв+".
Коли у "Резерв+" з'явиться електронне бронювання
Заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко зазначила, що у деяких випадках відстрочка має надаватися автоматично, "без походу до ТЦК, без збору папірців, наприклад, людям з інвалідністю чи батькам трьох дітей". Адже всі ці дані, за словами Чорногоренко, вже мають державу, наприклад, родинні зв'язки є в Державному реєстрі актів цивільного стану.
На питання, коли може бути запущено цю функцію, Чорногоренко відповіла, що це відбудеться протягом літа.
Крім того, коментуючи запровадження процесу електронного бронювання, представник Міноборони зазначила, що воно буде доступне на порталі Дія, а Міністерство оборони буде системою-партнером.
Кожен керівник підприємства отримає доступ до записів у реєстрі Пенсійного фонду щодо своїх працівників, які підлягають бронюванню. Керівник зможе бронювати їх онлайн. Ця інформація відразу передаватиметься до реєстру Оберіг. Потім кожен заброньований користувач Резерв+ отримає відповідний статус у додатку у своєму смартфоні. Статус електронного бронювання відображатиметься під час формування електронного військово-облікового документа через додаток. Фактично це має зайняти кілька хвилин.
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