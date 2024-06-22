1,7 млн військовозобов'язаних українців оновили свої дані через Резерв+

Через мобільний застосунок Резерв+ 1,7 млн громадян України оновили свої дані, з них близько 26 тисяч — за кордоном.

1,7 млн українців оновили свої дані через Резерв+

Для кращого розуміння цієї цифри ми порівнюємо, скільки ресурсу зайняло б обслуговування такої кількості українців в ТЦК та СП, коли працівникам ТЦК доводилося б проводити прийоми громадян особисто. В середньому послуга оформлення електронного військово-облікового документа, ми його називаємо коротко електронний військовий, забирає 30 хвилин в ТЦК. Поширити

Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Крім того, очікування документа забирає до 5 робочих днів.

За її словами, для тієї кількості ТЦК, які зараз функціонують в Україні, знадобилося б декілька місяців безперервної роботи для оновлення даних.

Катерина Черногоренко також додала, що 713 тис громадян станом на зараз згенерували документи через застосунок "Резерв+".

Коли у "Резерв+" з'явиться електронне бронювання

Заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко зазначила, що у деяких випадках відстрочка має надаватися автоматично, "без походу до ТЦК, без збору папірців, наприклад, людям з інвалідністю чи батькам трьох дітей". Адже всі ці дані, за словами Чорногоренко, вже мають державу, наприклад, родинні зв'язки є в Державному реєстрі актів цивільного стану.

Ми хочемо досить швидко закрити найпоширеніші кейси, щоб Резерв+ став абсолютно цифровим аналогом ТЦК, і всі сервіси, які можна автоматизувати, не забирали час та ресурси наших громадян, — зазначила вона. Поширити

На питання, коли може бути запущено цю функцію, Чорногоренко відповіла, що це відбудеться протягом літа.

Крім того, коментуючи запровадження процесу електронного бронювання, представник Міноборони зазначила, що воно буде доступне на порталі Дія, а Міністерство оборони буде системою-партнером.