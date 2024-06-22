1,7 млн военнообязанных украинцев обновили свои данные через Резерв+
Категория
Украина
Дата публикации

1,7 млн военнообязанных украинцев обновили свои данные через Резерв+

Мобилизация
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Источник:  NV

Из-за мобильного приложения Резерв+ 1,7 млн граждан Украины обновили свои данные, из них около 26 тысяч — за границей.

Главные тезисы

  • 1,7 млн украинцев обновили свои данные через мобильное приложение Резерв+, сэкономив значительное количество времени и ресурсов.
  • Планируется запуск электронного бронирования через Резерв+ в течение лета.
  • Сотрудничество Министерства обороны и Пенсионного фонда направлено на автоматизацию процесса бронирования через приложение, что облегчит процедуру для граждан.
  • Руководители предприятий получат доступ к электронному бронированию для своих работников, ускоряя процесс на фоне внедрения современных технологий.
  • Электронное бронирование через Резерв+ позволит ускорить процесс формирования электронного военно-учетного документа, делая его более удобным и эффективным.

1,7 млн украинцев обновили свои данные через Резерв+

Для лучшего понимания этой цифры мы сравниваем, сколько ресурса заняло бы обслуживание такого количества украинцев в ТЦК и СП, когда работникам ТЦК приходилось проводить приемы граждан лично. В среднем услуга оформления электронного военно-учетного документа, мы его называем коротко электронным военным, забирает 30 минут в ТЦК.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Кроме того, ожидание документа занимает до 5 рабочих дней.

По ее словам, для того количества ТЦК, которые сейчас функционируют в Украине, потребовалось бы несколько месяцев непрерывной работы по обновлению данных.

Екатерина Черногоренко также добавила, что 713 тыс граждан по состоянию на данный момент сгенерировали документы через приложение "Резерв+".

Когда у "Резерв+" появится электронное бронирование

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко отметила, что в некоторых случаях отсрочка должна предоставляться автоматически, "без похода в ТЦК, без сбора бумажек, например, людям с инвалидностью или родителям троих детей". Ведь все эти данные, по словам Черногоренко, уже имеют государство, например, родственные связи есть в Государственном реестре актов гражданского состояния.

Мы хотим достаточно быстро закрыть самые распространенные кейсы, чтобы Резерв+ стал абсолютно цифровым аналогом ТЦК, и все автоматизированные сервисы не отнимали время и ресурсы наших граждан, — отметила она.

На вопрос, когда может быть запущена эта функция, Черногоренко ответила, что это произойдет в течение лета.

Кроме того, комментируя введение процесса электронного бронирования, представитель Минобороны отметила, что оно будет доступно на портале Действие, а Министерство обороны будет системой-партнером.

Каждый руководитель предприятия получит доступ к записям в реестре Пенсионного фонда по отношению к своим работникам, подлежащим бронированию. Руководитель сможет бронировать их онлайн. Эта информация будет сразу передаваться в реестр Оберег. Затем каждый забронированный пользователь Резерв получит соответствующий статус в приложении в своем смартфоне. Статус электронного бронирования будет отображаться при формировании электронного военно-учетного документа через приложение. Фактически это должно занять несколько минут.

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