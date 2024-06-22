1,7 млн военнообязанных украинцев обновили свои данные через Резерв+

Из-за мобильного приложения Резерв+ 1,7 млн граждан Украины обновили свои данные, из них около 26 тысяч — за границей.
Главные тезисы
- 1,7 млн украинцев обновили свои данные через мобильное приложение Резерв+, сэкономив значительное количество времени и ресурсов.
- Планируется запуск электронного бронирования через Резерв+ в течение лета.
- Сотрудничество Министерства обороны и Пенсионного фонда направлено на автоматизацию процесса бронирования через приложение, что облегчит процедуру для граждан.
- Руководители предприятий получат доступ к электронному бронированию для своих работников, ускоряя процесс на фоне внедрения современных технологий.
- Электронное бронирование через Резерв+ позволит ускорить процесс формирования электронного военно-учетного документа, делая его более удобным и эффективным.
1,7 млн украинцев обновили свои данные через Резерв+
Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
Кроме того, ожидание документа занимает до 5 рабочих дней.
По ее словам, для того количества ТЦК, которые сейчас функционируют в Украине, потребовалось бы несколько месяцев непрерывной работы по обновлению данных.
Екатерина Черногоренко также добавила, что 713 тыс граждан по состоянию на данный момент сгенерировали документы через приложение "Резерв+".
Когда у "Резерв+" появится электронное бронирование
Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко отметила, что в некоторых случаях отсрочка должна предоставляться автоматически, "без похода в ТЦК, без сбора бумажек, например, людям с инвалидностью или родителям троих детей". Ведь все эти данные, по словам Черногоренко, уже имеют государство, например, родственные связи есть в Государственном реестре актов гражданского состояния.
На вопрос, когда может быть запущена эта функция, Черногоренко ответила, что это произойдет в течение лета.
Кроме того, комментируя введение процесса электронного бронирования, представитель Минобороны отметила, что оно будет доступно на портале Действие, а Министерство обороны будет системой-партнером.
Каждый руководитель предприятия получит доступ к записям в реестре Пенсионного фонда по отношению к своим работникам, подлежащим бронированию. Руководитель сможет бронировать их онлайн. Эта информация будет сразу передаваться в реестр Оберег. Затем каждый забронированный пользователь Резерв получит соответствующий статус в приложении в своем смартфоне. Статус электронного бронирования будет отображаться при формировании электронного военно-учетного документа через приложение. Фактически это должно занять несколько минут.
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