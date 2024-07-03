Сколько украинцев обновили через Резерв+ учетные данные — ответ Минобороны

С 18 мая, когда начало работу приложение Резерв+, его услугами для обновления персональных данных и оформления военно-учетных документов воспользовались уже 2 миллиона граждан.

Обновление такого количества данных через ТЦК заняло бы более 200 дней

Резерв+ стал первым местом, куда украинцы обращаются за обновлением данных, отмечают в Минобороны. На втором месте – ЦНАПы, на третьем – ТЦК и СП.

Уже 2 миллиона украинцев обновили свои данные в Резерв+. Без потери времени и ожидания. Количество людей, обновляющих данные, продолжает расти каждый день. Мы посчитали: если бы 2 миллиона пошли одновременно обновлять данные во все ТЦК в Украине, это заняло бы более 235 дней. Екатерина Черногоренко Заместитель министра обороны

Замминистра отметила, что обновление данных через приложение занимает всего несколько минут.

Резерв+. В Минобороны опровергли фейки о приложении

Мобильное приложение Резерв+ работает более трех недель, а в сети уже появился ряд мифов и слухов о приложении.