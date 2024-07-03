Сколько украинцев обновили через Резерв+ учетные данные — ответ Минобороны
Категория
Украина
Дата публикации

Сколько украинцев обновили через Резерв+ учетные данные — ответ Минобороны

Министерство обороны Украины
Резерв+
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С 18 мая, когда начало работу приложение Резерв+, его услугами для обновления персональных данных и оформления военно-учетных документов воспользовались уже 2 миллиона граждан.

Главные тезисы

  • Обновление данных через Резерв+ занимает всего несколько минут для каждого военнообязанного, в ТЦК процесс обновления такого количества данных длился бы более 200 дней.
  • Заместитель министра обороны опровергла мифы о Резерве+, отметив, что приложение имеет регулятивную базу и быстро обновляет данные пользователей.
  • Резерв+ ускоряет процесс обновления учетных данных военнообязанных украинцев, уменьшая время ожидания и упрощая процедуру.

Обновление такого количества данных через ТЦК заняло бы более 200 дней

Резерв+ стал первым местом, куда украинцы обращаются за обновлением данных, отмечают в Минобороны. На втором месте – ЦНАПы, на третьем – ТЦК и СП.

Уже 2 миллиона украинцев обновили свои данные в Резерв+. Без потери времени и ожидания. Количество людей, обновляющих данные, продолжает расти каждый день. Мы посчитали: если бы 2 миллиона пошли одновременно обновлять данные во все ТЦК в Украине, это заняло бы более 235 дней.

Екатерина Черногоренко

Екатерина Черногоренко

Заместитель министра обороны

Замминистра отметила, что обновление данных через приложение занимает всего несколько минут.

Резерв+. В Минобороны опровергли фейки о приложении

Мобильное приложение Резерв+ работает более трех недель, а в сети уже появился ряд мифов и слухов о приложении.

  1. Резерв+ не имеет правового статуса, он не упоминается в законодательстве. Как пояснила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, функционирование мобильного приложения регулируется постановлением КМУ от 10 мая 2024 года и приказом министра обороны о создании информационно-коммуникационной системы для доступа к электронному военнообязанному кабинету.

  2. Резерв+ некорректно работает, потому что отображает неверные данные. Черногоренко отметила, что приложение подтягивает данные из реестра "Оберег", в котором могут быть ошибки в результате человеческого фактора.

  3. Скрины с утечкой военнообязанных данных уже в сети. В Минобороны опровергают информацию о сливе данных военнообязанных и назвали это враждебной ИПСО. Отмечается, что в реестре не собирается информация о воинских частях и актуальном звании военных.

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