Приложение Резерв+ получит новые функции. Что известно

Минобороны Украины работает над функционалом приложения Резерв+, что позволит удобно, например, подавать заявку на отсрочку.
Главные тезисы
- Минобороны Украины работает над новыми функциями приложения Резерв+, включая автоматический учет в ТЦК и цифровой рекрутинг.
- Приложение Резерв+ будет цифровым аналогом ТЦК, обеспечивая гражданам удобный доступ к услугам и информации от Минобороны Украины.
- Новые механизмы в Резерв+ позволят ускорить и упростить процедуры воинского учета и рекрутинга, делая их более доступными для пользователей.
В приложении Резерв+ появятся новые функции
В приложении "Резерв+" будут новые механизмы. Так, специалисты работают над функцией, которая позволит автоматически становиться на учет в ТЦК, если имело место смена военнообязанного места регистрации.
Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой.
Кроме того, Минобороны работает над функцией, которая позволит автоматически становиться на учет в ТЦК и подавать заявку на отсрочку. Последний механизм может быть полезен, если речь идет о многодетных родителях или студентах очной формы обучения, получающих первое высшее образование.
Еще одна функция, которая скоро появится — цифровой рекрутинг. Минобороны хочет дать возможность выбирать желаемые должности в Вооруженных силах.
Можно будет пройти собеседование и отбор в коллективе, где хотите служить.
В Резерв+ появится возможность автоматического предоставления отсрочки и бронирования военнообязанных
В приложение планируется добавить функции автоматического предоставления отсрочки, бронирования, а также расширить возможность функционала обновления данных онлайн и дать возможность, чтобы граждане по электронному запросу могли подтянуть свои данные из других реестров.
Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-