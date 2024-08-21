Приложение Резерв+ получит новые функции. Что известно
Категория
Украина
Дата публикации

Приложение Резерв+ получит новые функции. Что известно

Резерв+
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Минобороны Украины работает над функционалом приложения Резерв+, что позволит удобно, например, подавать заявку на отсрочку.

Главные тезисы

  • Минобороны Украины работает над новыми функциями приложения Резерв+, включая автоматический учет в ТЦК и цифровой рекрутинг.
  • Приложение Резерв+ будет цифровым аналогом ТЦК, обеспечивая гражданам удобный доступ к услугам и информации от Минобороны Украины.
  • Новые механизмы в Резерв+ позволят ускорить и упростить процедуры воинского учета и рекрутинга, делая их более доступными для пользователей.

В приложении Резерв+ появятся новые функции

В приложении "Резерв+" будут новые механизмы. Так, специалисты работают над функцией, которая позволит автоматически становиться на учет в ТЦК, если имело место смена военнообязанного места регистрации.

Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой.

Это очень важно, потому что с момента последнего обновления данных уже прошло немного времени и другие обстоятельства могли случиться у военнообязанного.

Кроме того, Минобороны работает над функцией, которая позволит автоматически становиться на учет в ТЦК и подавать заявку на отсрочку. Последний механизм может быть полезен, если речь идет о многодетных родителях или студентах очной формы обучения, получающих первое высшее образование.

Еще одна функция, которая скоро появится — цифровой рекрутинг. Минобороны хочет дать возможность выбирать желаемые должности в Вооруженных силах.

Можно будет пройти собеседование и отбор в коллективе, где хотите служить.

В Резерв+ появится возможность автоматического предоставления отсрочки и бронирования военнообязанных

В приложение планируется добавить функции автоматического предоставления отсрочки, бронирования, а также расширить возможность функционала обновления данных онлайн и дать возможность, чтобы граждане по электронному запросу могли подтянуть свои данные из других реестров.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

В следующем обновлении мы добавим опрос, чтобы понимать, что именно нужно гражданам. Мы имеем около 4 млн пользователей и хотели бы, чтобы граждане предоставляли нам запросы и мы из этих запросов оказывали услуги. Мы работаем над тем, чтобы Резерв+ стал полностью цифровым аналогом ТЦК. Мы называем это ТЦК онлайн. И все сервисы, которые могут автоматизироваться, мы сделали онлайн и они не отнимали время и ресурсы наших граждан.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сколько украинцев обновили через Резерв+ учетные данные — ответ Минобороны
Министерство обороны Украины
Резерв+
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Несмотря на "дезу". Около 3 млн граждан обновили учетные данные через Резерв+
Резерв+
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Онлайн ТЦК и автоматическая отсрочка. В Минобороны анонсировали новые функции Резерв+ — видео
Резерв+

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?