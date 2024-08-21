Приложение Резерв+ получит новые функции. Что известно

Минобороны Украины работает над функционалом приложения Резерв+, что позволит удобно, например, подавать заявку на отсрочку.

В приложении Резерв+ появятся новые функции

В приложении "Резерв+" будут новые механизмы. Так, специалисты работают над функцией, которая позволит автоматически становиться на учет в ТЦК, если имело место смена военнообязанного места регистрации.

Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой.

Это очень важно, потому что с момента последнего обновления данных уже прошло немного времени и другие обстоятельства могли случиться у военнообязанного. Поделиться

Кроме того, Минобороны работает над функцией, которая позволит автоматически становиться на учет в ТЦК и подавать заявку на отсрочку. Последний механизм может быть полезен, если речь идет о многодетных родителях или студентах очной формы обучения, получающих первое высшее образование.

Еще одна функция, которая скоро появится — цифровой рекрутинг. Минобороны хочет дать возможность выбирать желаемые должности в Вооруженных силах.

Можно будет пройти собеседование и отбор в коллективе, где хотите служить.

В Резерв+ появится возможность автоматического предоставления отсрочки и бронирования военнообязанных

В приложение планируется добавить функции автоматического предоставления отсрочки, бронирования, а также расширить возможность функционала обновления данных онлайн и дать возможность, чтобы граждане по электронному запросу могли подтянуть свои данные из других реестров.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.