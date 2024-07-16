Онлайн ТЦК и автоматическая отсрочка. В Минобороны анонсировали новые функции Резерв+ — видео

Министерство обороны работает над тем, чтобы сделать приложение "Резерв+" полностью цифровым аналогом военного билета.
Главные тезисы
- В приложении Резерв+ планируется расширить возможности функционала для обновления данных онлайн.
- Минобороны работает над расширением практических онлайн-услуг, чтобы избежать очередей и упростить процесс исполнения воинского долга.
- Невыполнение обновления военно-учетных данных может привести к административной ответственности и штрафам.
В Резерв+ появится возможность автоматического предоставления отсрочки и бронирования военнообязанных
В приложение планируется добавить функции автоматического предоставления отсрочки, бронирования, а также расширить возможность функционала обновления данных онлайн и дать возможность, чтобы граждане по электронному запросу могли подтянуть свои данные из других реестров.
Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.
Она добавила, что Минобороны работает над запуском удобных услуг, чтобы людям не нужно было ходить в ЦНАП и ТЦК и стоять в очередях.
Также в Минобороны планируется расширить возможность функционала обновления данных онлайн и дать возможность, чтобы украинцы через электронный запрос могли подтянуть свои данные из других реестров.
Сейчас около 3 млн граждан обновили свои военно-учетные данные, но не все граждане, обновившие учетные данные, будут призваны на военную службу, ведь потребность ВСУ для призыва значительно меньше.
Будут ли вводить автоматические штрафы за необновление данных в ТЦК — ответ Минобороны
В Украине не предусмотрены автоматические штрафы для всех, кто не обновит свои военно-учетные данные до 16 июля.
Об этом сообщил директор Департамента кадровой политики Минобороны Украины Марк Андрусяк.
16 июля истекает двухмесячный срок для обновления военно-учетных данных. Таким образом, власти хотели установить справедливый подход ко всем гражданам по выполнению своего конституционного воинского долга.
Граждане должны были обновить место жительства, номер телефона и электронный адрес. При этом мужчины, которые не обновили свои данные, могут быть привлечены к административной ответственности — им грозит штраф от 17 000 до 25 500 гривен.
Директор Департамента кадровой политики Минобороны подчеркнул, что его ведомство не поддерживает продление сроков для обновления военно-учетных данных. Для этого было достаточно времени.
У Андрусяка также поинтересовались, будут ли всем автоматически выписывать штрафы за необновление данных.
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