Онлайн ТЦК и автоматическая отсрочка. В Минобороны анонсировали новые функции Резерв+ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Онлайн ТЦК и автоматическая отсрочка. В Минобороны анонсировали новые функции Резерв+ — видео

Резерв+
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Министерство обороны работает над тем, чтобы сделать приложение "Резерв+" полностью цифровым аналогом военного билета.

Главные тезисы

  • В приложении Резерв+ планируется расширить возможности функционала для обновления данных онлайн.
  • Минобороны работает над расширением практических онлайн-услуг, чтобы избежать очередей и упростить процесс исполнения воинского долга.
  • Невыполнение обновления военно-учетных данных может привести к административной ответственности и штрафам.

В Резерв+ появится возможность автоматического предоставления отсрочки и бронирования военнообязанных

В приложение планируется добавить функции автоматического предоставления отсрочки, бронирования, а также расширить возможность функционала обновления данных онлайн и дать возможность, чтобы граждане по электронному запросу могли подтянуть свои данные из других реестров.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

В следующем обновлении мы добавим опрос, чтобы понимать, что именно нужно гражданам. Мы имеем около 4 млн пользователей и хотели бы, чтобы граждане предоставляли нам запросы и мы из этих запросов оказывали услуги. Мы работаем над тем, чтобы Резерв+ стал полностью цифровым аналогом ТЦК. Мы называем это ТЦК онлайн. И все сервисы, которые могут автоматизироваться, мы сделали онлайн и они не отнимали время и ресурсы наших граждан,

Екатерина Черногоренко

Екатерина Черногоренко

Заместитель министра обороны

Она добавила, что Минобороны работает над запуском удобных услуг, чтобы людям не нужно было ходить в ЦНАП и ТЦК и стоять в очередях.

Мы считаем, что в некоторых жизненных ситуациях отсрочка должна предоставляться автоматически. Например, если у человека рождается третий ребенок, или семья приобретает статус многодетного, или это дневная форма обучения для студентов. Мы работаем над тем, чтобы запустить эти удобные услуги. Также мы добавляем онлайн бронирование – добавила Черногоренко.

Также в Минобороны планируется расширить возможность функционала обновления данных онлайн и дать возможность, чтобы украинцы через электронный запрос могли подтянуть свои данные из других реестров.

Сейчас около 3 млн граждан обновили свои военно-учетные данные, но не все граждане, обновившие учетные данные, будут призваны на военную службу, ведь потребность ВСУ для призыва значительно меньше.

Будут ли вводить автоматические штрафы за необновление данных в ТЦК — ответ Минобороны

В Украине не предусмотрены автоматические штрафы для всех, кто не обновит свои военно-учетные данные до 16 июля.

Об этом сообщил директор Департамента кадровой политики Минобороны Украины Марк Андрусяк.

16 июля истекает двухмесячный срок для обновления военно-учетных данных. Таким образом, власти хотели установить справедливый подход ко всем гражданам по выполнению своего конституционного воинского долга.

Граждане должны были обновить место жительства, номер телефона и электронный адрес. При этом мужчины, которые не обновили свои данные, могут быть привлечены к административной ответственности — им грозит штраф от 17 000 до 25 500 гривен.

Директор Департамента кадровой политики Минобороны подчеркнул, что его ведомство не поддерживает продление сроков для обновления военно-учетных данных. Для этого было достаточно времени.

У Андрусяка также поинтересовались, будут ли всем автоматически выписывать штрафы за необновление данных.

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