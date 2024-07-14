Будут ли автоматически вводить штрафы за необновление данных в ТЦК — ответ Минобороны

В Украине не предусмотрены автоматические штрафы для всех, кто не обновит свои военно-учетные данные до 16 июля.

В Минобороны не поддерживают продление сроков для обновления военно-учетных данных

Об этом сообщил директор Департамента кадровой политики Минобороны Украины Марк Андрусяк.

16 июля истекает двухмесячный срок для обновления военно-учетных данных. Таким образом, власти хотели установить справедливый подход ко всем гражданам по выполнению своего конституционного воинского долга.

Граждане должны были обновить место жительства, номер телефона и электронный адрес. При этом мужчины, которые не обновили свои данные, могут быть привлечены к административной ответственности - им грозит штраф от 17 000 до 25 500 гривен.

Директор Департамента кадровой политики Минобороны подчеркнул, что его ведомство не поддерживает продление сроков для обновления военно-учетных данных. Для этого было достаточно времени.

У Андрусяка также поинтересовались, будут ли всем автоматически выписывать штрафы за необновление данных.

Законом Украины и другими нормативно-правовыми актами не предусмотрена процедура автоматического наложения штрафов, - ответил он. Поделиться

При этом чиновник уточнил, что штрафы могут быть наложены в течение трех месяцев с момента выявления правонарушения до одного года с момента его совершения.

Несмотря на "дезу". Около 3 млн граждан обновили учетные данные через Резерв+

По состоянию на 12 июля 2,7 миллиона человек обновили данные в Резерв+. Приблизительно 90-100 тысяч граждан ежедневно обновляют данные онлайн.

Об этом сообщила заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко.

Новый рекорд доказывает, что при всей дезинформации и классическом недоверии к новому, наши граждане цифровизируются и все больше чувствуют пользу и удобство таких инструментов как Резерв+, — написала Черногоренко. Екатерина Черногоренко Заместитель Министра обороны

Как отметила чиновник, миллионы людей уже выполнили требование обновить данные, и им не понадобилось для этого стоять в очередях или просыпаться в 5 утра. Даже если документ по каким-то причинам не сформировался, вы все равно выполнили основное требование — обновить данные.