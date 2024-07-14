Чи вводитимуть автоматичні штрафи за неоновлення даних у ТЦК — відповідь Міноборони

В Україні не передбачено автоматичних штрафів для всіх, хто не оновить свої військово-облікові дані до 16 липня.

У Міноборони не підтримують продовження термінів для оновлення військово-облікових даних

Про це повідомив директор Департаменту кадрової політики Міноборони України Марк Андрусяк.

16 липня закінчується двомісячний термін для оновлення військово-облікових даних. Таким чином влада хотіла встановити справедливий підхід до всіх громадян щодо виконання свого конституційного військового обов'язку.

Громадяни мали оновити місце свого проживання, номер телефону та електронну адресу. При цьому чоловіки, які не оновили своїх даних, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності - їм загрожує штраф від 17 000 до 25 500 гривень.

Директор Департаменту кадрової політики Міноборони наголосив, що його відомство не підтримує продовження термінів для оновлення військово-облікових даних. Для цього було достатньо часу.

У Андрусяка також поцікавилися, чи всім автоматично виписуватимуть штрафи за неоновлення даних.

Законом України та іншими нормативно-правовими актами не передбачено процедури автоматичного накладання штрафів, - відповів він. Поширити

При цьому чиновник уточнив, що штрафи можуть накласти протягом трьох місяців з моменту виявлення правопорушення до одного року з моменту його скоєння.

Попри "дезу". Майже 3 млн громадян оновили облікові дані через Резерв+

Станом на 12 липня 2,7 мільйона людей оновили дані в Резерв+. Приблизно 90-100 тисяч громадян щодня оновлюють дані онлайн.

Про це повідомила заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко.

Новий рекорд доводить, що попри всю дезінформацію та класичну недовіру до нового, наші громадяни цифровізуються і все більше відчувають користь і зручність таких інструментів як Резерв+, — написала Черногоренко. Катерина Черногоренко Заступниця Міністра оборони

Як зауважила посадовиця, мільйони людей вже виконали вимогу оновити дані, і їм не знадобилося для цього стояти в чергах чи прокидатися о 5 ранку. Навіть якщо документ з якихось причин не сформувався, ви все одно вже виконали основну вимогу — оновити дані.