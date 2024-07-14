Чи вводитимуть автоматичні штрафи за неоновлення даних у ТЦК — відповідь Міноборони

В Україні не передбачено автоматичних штрафів для всіх, хто не оновить свої військово-облікові дані до 16 липня.
Головні тези:
- У Міноборони України не підтримують продовження термінів для оновлення військово-облікових даних і підкреслили важливість своєчасного виконання військового обов'язку.
- Згідно законів України не передбачено автоматичного накладання штрафів за неоновлення даних, однак можливі адміністративні санкції.
- 2,7 мільйона громадян вже оновили свої дані в Резерв+, що свідчить про позитивну реакцію суспільства на нову систему оновлення даних.
У Міноборони не підтримують продовження термінів для оновлення військово-облікових даних
Про це повідомив директор Департаменту кадрової політики Міноборони України Марк Андрусяк.
16 липня закінчується двомісячний термін для оновлення військово-облікових даних. Таким чином влада хотіла встановити справедливий підхід до всіх громадян щодо виконання свого конституційного військового обов'язку.
Громадяни мали оновити місце свого проживання, номер телефону та електронну адресу. При цьому чоловіки, які не оновили своїх даних, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності - їм загрожує штраф від 17 000 до 25 500 гривень.
Директор Департаменту кадрової політики Міноборони наголосив, що його відомство не підтримує продовження термінів для оновлення військово-облікових даних. Для цього було достатньо часу.
У Андрусяка також поцікавилися, чи всім автоматично виписуватимуть штрафи за неоновлення даних.
При цьому чиновник уточнив, що штрафи можуть накласти протягом трьох місяців з моменту виявлення правопорушення до одного року з моменту його скоєння.
Попри "дезу". Майже 3 млн громадян оновили облікові дані через Резерв+
Станом на 12 липня 2,7 мільйона людей оновили дані в Резерв+. Приблизно 90-100 тисяч громадян щодня оновлюють дані онлайн.
Про це повідомила заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко.
Як зауважила посадовиця, мільйони людей вже виконали вимогу оновити дані, і їм не знадобилося для цього стояти в чергах чи прокидатися о 5 ранку. Навіть якщо документ з якихось причин не сформувався, ви все одно вже виконали основну вимогу — оновити дані.
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