У Міноборони відреагували на випадки "силової мобілізації" від ТЦК
Категорія
Україна
Дата публікації

У Міноборони відреагували на випадки "силової мобілізації" від ТЦК

ТЦК
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

В Україні триває процес загальної мобілізації. Працівники ТЦК та СП активно продовжують оповіщати та вручати повістки військовозобов'язаним громадянам. Проте у Мережі з'являються відео силового затримання військовозобов'язаних

Головні тези:

  • Міноборони реагує на випадки силової мобілізації та перевищення повноважень працівників ТЦК.
  • Російські студії спільно з Міноборони та ГРУ створюють фейкові відео про ЗСУ для пропаганди.
  • Центр РНБО викрив джерело поширення фейкових відео про українських військових.
  • Фейкові відео нібито з українськими військовими використовуються російською пропагандою.
  • Українські військові піддаються дезінформації через фальшиві відеоматеріали, що створюються російськими студіями.

Міноборони не толерує перевищення повноважень представниками ТЦК та СП

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін прокоментував випадки, коли працівники ТЦК застосовують силу під час оповіщення та вручення повісток військовозобов'язаним.

Зокрема, відповідні відео нерідко потрапляють у мережу.

За словами речника, частина з цих відео — постановні. Очевидно, що їх роблять спеціально для російської пропаганди. Водночас подібні ситуації трапляються і в житті.

Дуже багато представників ТЦК — це учасники бойових дій, частина з них з пораненнями. І так, маємо подекуди й випадки перевищення повноважень, кожен з них розглядається окремо зазначив Лазуткін.

Дмитро Лазуткін

Дмитро Лазуткін

Речник Міноборони

Він наголосив, що у будь-якому випадку, Міноборони не толерує перевищення повноважень представниками ТЦК та СП.

Ведеться робота, щоб усі заходи відбулися максимально коректно, — додав Лазуткін.

Російські студії разом з Міноборони та ГРУ створюють фейкові відео про ЗСУ

Центр РНБО викрив джерело фейкових відео про українських військових. За цим стоять студії РФ, пов’язані з Міноборони та ГРУ.

Як зазначив керівник ЦПД, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко, студії, що виробляють подібні відео — з Росії й пов’язані з Міністерством оборони та Головним Розвідувальним Управлінням РФ.

До виробництва фейкових відео з нібито українськими військовими на передовій, в окопах, дотична студія «Крылья», яка пов‘язана з російським Міноборони. Також над такими відео працюють підрядники, дотичні до «Новоросія ТБ», а розгонку по інфраструктурі забезпечують агентства, які працюють з ГРУ РФ, — заявив Андрій Коваленко. 

Раніше Центр неодноразово фіксував поширення фейкових відеоматеріалів, нібито знятих на лінії фронту за участі буцімто українських військових, які озвучували вигідні російській пропаганді тези.

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