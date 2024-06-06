У Міноборони відреагували на випадки "силової мобілізації" від ТЦК

В Україні триває процес загальної мобілізації. Працівники ТЦК та СП активно продовжують оповіщати та вручати повістки військовозобов'язаним громадянам. Проте у Мережі з'являються відео силового затримання військовозобов'язаних
Головні тези:
- Міноборони реагує на випадки силової мобілізації та перевищення повноважень працівників ТЦК.
- Російські студії спільно з Міноборони та ГРУ створюють фейкові відео про ЗСУ для пропаганди.
- Центр РНБО викрив джерело поширення фейкових відео про українських військових.
- Фейкові відео нібито з українськими військовими використовуються російською пропагандою.
- Українські військові піддаються дезінформації через фальшиві відеоматеріали, що створюються російськими студіями.
Міноборони не толерує перевищення повноважень представниками ТЦК та СП
Речник Міноборони Дмитро Лазуткін прокоментував випадки, коли працівники ТЦК застосовують силу під час оповіщення та вручення повісток військовозобов'язаним.
Зокрема, відповідні відео нерідко потрапляють у мережу.
За словами речника, частина з цих відео — постановні. Очевидно, що їх роблять спеціально для російської пропаганди. Водночас подібні ситуації трапляються і в житті.
Він наголосив, що у будь-якому випадку, Міноборони не толерує перевищення повноважень представниками ТЦК та СП.
Російські студії разом з Міноборони та ГРУ створюють фейкові відео про ЗСУ
Центр РНБО викрив джерело фейкових відео про українських військових. За цим стоять студії РФ, пов’язані з Міноборони та ГРУ.
Як зазначив керівник ЦПД, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко, студії, що виробляють подібні відео — з Росії й пов’язані з Міністерством оборони та Головним Розвідувальним Управлінням РФ.
Раніше Центр неодноразово фіксував поширення фейкових відеоматеріалів, нібито знятих на лінії фронту за участі буцімто українських військових, які озвучували вигідні російській пропаганді тези.
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