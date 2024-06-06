В Минобороны отреагировали на случаи "силовой мобилизации" от ТЦК

В Украине идет процесс всеобщей мобилизации. Работники ТЦК и СП активно продолжают оповещать и вручать повестки военнообязанным гражданам. Однако в Сети появляются видео силового задержания военнообязанных

Минобороны не терпит превышения полномочий представителями ТЦК и СП

Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин прокомментировал случаи, когда работники ТЦК применяют силу во время оповещения и вручения повесток военнообязанным.

В частности, соответствующие видео часто попадают в сеть.

По словам спикера, часть из этих видео — постановительные. Очевидно, что они делаются специально для российской пропаганды. В то же время, подобные ситуации случаются и в жизни.

Очень многие представители ТЦК – это участники боевых действий, часть из них с ранениями. И так, есть и случаи превышения полномочий, каждый из них рассматривается отдельно и отметил Лазуткин. Дмитрий Лазуткин Спикер Минобороны

Он подчеркнул, что в любом случае Минобороны не терпит превышения полномочий представителями ТЦК и СП.

Ведется работа, чтобы все мероприятия прошли максимально корректно, - добавил Лазуткин. Поделиться

Российские студии вместе с Минобороны и ГРУ создают фейковые видео о ВСУ

Центр СНБО разоблачил источник фейковых видео об украинских военных. За этим стоят студии РФ, связанные с Минобороны и ГРУ.

Как отметил руководитель ЦПИ, офицер Сил обороны Андрей Коваленко, производящие подобные видео студии — из России и связанные с Министерством обороны и Главным Разведывательным Управлением РФ.

К производству фейковых видео с якобы украинскими военными на передовой в окопах касательная студия «Крылья», которая связана с российским Минобороны. Также над такими видео работают подрядчики, касающиеся «Новороссия ТВ», а разгонку по инфраструктуре обеспечивают агентства, работающие с ГРУ РФ, — заявил Андрей Коваленко. Поделиться

Ранее Центр неоднократно фиксировал распространение фейковых видеоматериалов, якобы снятых на линии фронта с участием украинских военных, которые озвучивали выгодные российской пропаганде тезисы.