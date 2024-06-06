В Минобороны отреагировали на случаи "силовой мобилизации" от ТЦК

В Украине идет процесс всеобщей мобилизации. Работники ТЦК и СП активно продолжают оповещать и вручать повестки военнообязанным гражданам. Однако в Сети появляются видео силового задержания военнообязанных
Главные тезисы
- Минобороны реагирует на случаи силовой мобилизации и превышения полномочий со стороны работников ТЦК и СП.
- Фейковые видео о украинских военных создаются российскими студиями совместно с Минобороны и ГРУ для пропаганды.
- Центр СНБО разоблачил источники распространения дезинформации, связанной с украинскими военными.
- Руководитель ЦПИ отметил, что фейковые видео производят студии из России, связанные с Министерством обороны и ГРУ РФ.
- Дезинформация относительно украинских военных озвучивает выгодные для России тезисы, фиксируемые Центром СНБО.
Минобороны не терпит превышения полномочий представителями ТЦК и СП
Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин прокомментировал случаи, когда работники ТЦК применяют силу во время оповещения и вручения повесток военнообязанным.
В частности, соответствующие видео часто попадают в сеть.
По словам спикера, часть из этих видео — постановительные. Очевидно, что они делаются специально для российской пропаганды. В то же время, подобные ситуации случаются и в жизни.
Он подчеркнул, что в любом случае Минобороны не терпит превышения полномочий представителями ТЦК и СП.
Российские студии вместе с Минобороны и ГРУ создают фейковые видео о ВСУ
Центр СНБО разоблачил источник фейковых видео об украинских военных. За этим стоят студии РФ, связанные с Минобороны и ГРУ.
Как отметил руководитель ЦПИ, офицер Сил обороны Андрей Коваленко, производящие подобные видео студии — из России и связанные с Министерством обороны и Главным Разведывательным Управлением РФ.
Ранее Центр неоднократно фиксировал распространение фейковых видеоматериалов, якобы снятых на линии фронта с участием украинских военных, которые озвучивали выгодные российской пропаганде тезисы.
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