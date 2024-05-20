В Украине представители территориальных центров комплектования теперь имеют право вручать повестки резервистам и военнообязанным круглосуточно.

ТЦК могут вручать повестки самостоятельно и в составе групп оповещения

С 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Кабинет министров принял пакет постановлений, утверждающих порядки мобилизации и военного учета.

В частности, правительство определило, что повестка о вызове в ТЦК в адрес места жительства может быть направлена по истечении 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных.

Об этом говорится в законе о порядке проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период.

В законе указывается, что представители ТЦК уполномочены вручать повестки, осуществляя оповещения граждан как самостоятельно, так и в составе групп оповещения.

Вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется круглосуточно по адресу места жительства или адресу места жительства, работы, учебы, в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей. Поделиться

Также повестка может быть вручена в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, пунктах пропуска (блок-постах), пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Кто имеет право вручать повестки украинцам