В Украине представители территориальных центров комплектования теперь имеют право вручать повестки резервистам и военнообязанным круглосуточно.
ТЦК могут вручать повестки самостоятельно и в составе групп оповещения
С 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Кабинет министров принял пакет постановлений, утверждающих порядки мобилизации и военного учета.
В частности, правительство определило, что повестка о вызове в ТЦК в адрес места жительства может быть направлена по истечении 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных.
Об этом говорится в законе о порядке проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период.
В законе указывается, что представители ТЦК уполномочены вручать повестки, осуществляя оповещения граждан как самостоятельно, так и в составе групп оповещения.
Также повестка может быть вручена в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, пунктах пропуска (блок-постах), пунктах пропуска через государственную границу Украины.
Кто имеет право вручать повестки украинцам
представители ТЦК – в пределах административной территории, на которую распространяется полномочие соответствующего ТЦК.
представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций) – в пределах административной территории, на которую распространяется полномочие соответствующей районной, городской госадминистрации (военной администрации);
представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов - в административных пределах населенных пунктов и территорий, на которые распространяется полномочие соответствующих исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов;
представители предприятий, учреждений, организаций - на территории предприятий (учреждений, организаций) и в местах выполнения работниками работ (обязанностей);
представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ (только резервистам и военнообязанным, состоящим в указанных органах на военном учете) - на всей территории Украины.
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