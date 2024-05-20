Правительство Украины предоставило ТЦК разрешение на круглосуточную выдачу повесток
Категория
Украина
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Правительство Украины предоставило ТЦК разрешение на круглосуточную выдачу повесток

Повестка
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В Украине представители территориальных центров комплектования теперь имеют право вручать повестки резервистам и военнообязанным круглосуточно.

ТЦК могут вручать повестки самостоятельно и в составе групп оповещения

С 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Кабинет министров принял пакет постановлений, утверждающих порядки мобилизации и военного учета.

В частности, правительство определило, что повестка о вызове в ТЦК в адрес места жительства может быть направлена по истечении 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных.

Об этом говорится в законе о порядке проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период.

В законе указывается, что представители ТЦК уполномочены вручать повестки, осуществляя оповещения граждан как самостоятельно, так и в составе групп оповещения.

Вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется круглосуточно по адресу места жительства или адресу места жительства, работы, учебы, в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей.

Также повестка может быть вручена в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, пунктах пропуска (блок-постах), пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Кто имеет право вручать повестки украинцам

  • представители ТЦК – в пределах административной территории, на которую распространяется полномочие соответствующего ТЦК.

  • представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций) – в пределах административной территории, на которую распространяется полномочие соответствующей районной, городской госадминистрации (военной администрации);

  • представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов - в административных пределах населенных пунктов и территорий, на которые распространяется полномочие соответствующих исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов;

  • представители предприятий, учреждений, организаций - на территории предприятий (учреждений, организаций) и в местах выполнения работниками работ (обязанностей);

  • представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ (только резервистам и военнообязанным, состоящим в указанных органах на военном учете) - на всей территории Украины.

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