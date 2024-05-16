Руководители предприятий будут отвечать за неявку работников в ТЦК

Юридически вопрос доставки такого работника в ТЦК переводится на руководителя предприятия.
18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации
Уже вскоре руководители предприятий будут нести ответственность за неявку своих военнообязанных работников в территориальные центры комплектования (ТЦК). Об этом рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.
Сейчас юридически вопрос доставки такого работника в ТЦК переводится на руководителя предприятия.
Когда руководитель получит приказ и перечень повесток для работников предприятия, он будет обязан выдать эти повестки под роспись и обеспечить явку военнообязанных работников в соответствующий центр комплектации.
Если они не приходят туда, тогда на это предприятие на это должностное лицо налагается административная ответственность.
В Украине внесли изменения в проведение ВЛК
Приказ 402 Минобороны теперь фактически исключает индивидуальную оценку врачом – годный или непригодный военный к службе.
Такое решение должно окончательно решить проблему, когда врач мог признать годным к службе военного после тяжелой "акубаротравмы" ("контузии"). Теперь такие состояния, как ампутация конечностей, потеря одного глаза, тяжелая "акубаротравма", определены непригодными к военной службе.
Решение штатной ВЛК о контрольном обследовании (для обжалующих постановление ВЛК) обязательно к выполнению в течение месяца. Обследование будет проходить в другом заведении.
Статус ограниченной пригодности к военной службе уже не существует.
Обновленное расписание болезней ужесточилось в контексте увольнения со службы для военных, имеющих незначительные нарушения функций организма. Такие диагнозы не будут являться основаниями для получения заключения о непригодности к службе.
Изменен максимальный срок непрерывного лечения военных (включая отпуск для лечения по болезни и отпуск для лечения после ранения (контузии, травмы или увечья).
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-