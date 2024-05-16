Руководители предприятий будут отвечать за неявку работников в ТЦК
Категория
Украина
Дата публикации

Руководители предприятий будут отвечать за неявку работников в ТЦК

Мобилизация
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Источник:  Киев24

Юридически вопрос доставки такого работника в ТЦК переводится на руководителя предприятия.

18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации

Уже вскоре руководители предприятий будут нести ответственность за неявку своих военнообязанных работников в территориальные центры комплектования (ТЦК). Об этом рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

До 18 мая работает такой механизм: руководитель издает приказ по поводу оповещения работника и может этот приказ, кстати, отправить в ТЦК. Таким образом, он снимает с себя ответственность — то есть дальше руководитель не отвечает, будет ли военнообязанный работник идти в ТЦК или нет. Он свою часть юридического вопроса выполнил – оповестил военнообязанного работника, издав приказ.

Александр Федиенко

Александр Федиенко

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

Сейчас юридически вопрос доставки такого работника в ТЦК переводится на руководителя предприятия.

Еще раз хочу подчеркнуть: как это будет на практике — пока из постановления Кабинета министров не совсем понятно. Я думаю, какие дополнительные механизмы дорабатывать и разрабатывать. Но учитывая, что я сейчас вижу перед собой, я думаю, что юридически это будет переложение ответственности на руководителя, — резюмировал Федиенко.

Когда руководитель получит приказ и перечень повесток для работников предприятия, он будет обязан выдать эти повестки под роспись и обеспечить явку военнообязанных работников в соответствующий центр комплектации.

Если они не приходят туда, тогда на это предприятие на это должностное лицо налагается административная ответственность.

В Украине внесли изменения в проведение ВЛК

Приказ 402 Минобороны теперь фактически исключает индивидуальную оценку врачом – годный или непригодный военный к службе.

Такое решение должно окончательно решить проблему, когда врач мог признать годным к службе военного после тяжелой "акубаротравмы" ("контузии"). Теперь такие состояния, как ампутация конечностей, потеря одного глаза, тяжелая "акубаротравма", определены непригодными к военной службе.

Решение штатной ВЛК о контрольном обследовании (для обжалующих постановление ВЛК) обязательно к выполнению в течение месяца. Обследование будет проходить в другом заведении.

Статус ограниченной пригодности к военной службе уже не существует.

Обновленное расписание болезней ужесточилось в контексте увольнения со службы для военных, имеющих незначительные нарушения функций организма. Такие диагнозы не будут являться основаниями для получения заключения о непригодности к службе.

Изменен максимальный срок непрерывного лечения военных (включая отпуск для лечения по болезни и отпуск для лечения после ранения (контузии, травмы или увечья).

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