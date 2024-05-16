Керівники підприємств відповідатимуть за неявку працівників до ТЦК

18 травня набуде чинності новий закон про мобілізацію

Вже невдовзі керівники підприємств будуть нести відповідальність за неявку своїх військовозобовʼязаних працівників до територіальних центрів комплектування (ТЦК). Про це розповів член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

До 18 травня працює такий механізм: керівник видає наказ щодо оповіщення працівника і може цей наказ, до речі, відправити в ТЦК. Таким чином він знімає з себе відповідальність — тобто далі керівник не відповідає, чи буде військовозобовʼязаний працівник іти до ТЦК, чи ні. Він свою частину юридичного питання виконав — оповістив військовозобовʼязаного працівника, видавши наказ. Олександр Федієнко Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки

Зараз юридично питання доставки такого працівника до ТЦК перекладається на керівника підприємства.

Ще раз хочу наголосити: як це буде на практиці — поки з постановни Кабінету міністрів не зовсім зрозуміло. Я думаю, якісь додаткові механізми доробляти і розробляти. Але враховуючи те, що я зараз бачу перед собою, я думаю, що юридично це буде перекладання відповідальності на керівника, — резюмував Федієнко. Поширити

Коли керівник отримає наказ і перелік повісток для працівників підприємства, він буде зобовʼязаний видати ці повістки під розпис і забезпечити явку військовозобовʼязаних працівників до відповідного центру комплектації.

Якщо вони не приходять туди, тоді на це підприємство, на цю посадову особу накладається адміністративна відповідальність.

В Україні внесли зміни у проведенні ВЛК

Наказ 402 Міноборони тепер фактично виключає індивідуальну оцінку лікарем — придатний чи непридатний військовий до служби.

Таке рішення має остаточно розв'язати проблему, коли лікар міг визнати придатним до служби військового після тяжкої "акубаротравми" ("контузії"). Тепер такі стани як ампутація кінцівок, втрата одного ока, тяжка "акубаротравма" визначені непридатними до військової служби.

Рішення штатної ВЛК про контрольне обстеження (для тих, хто оскаржує постанову ВЛК) є обовʼязковим до виконання протягом місяця. Обстеження відбуватиметься в іншому закладі.

Статусу обмеженої придатності до військової служби вже не існує.

Оновлений розклад хвороб став жорсткішим у контексті звільнення зі служби для військових, які мають незначні порушення функцій організму. Такі діагнози не будуть підставами для отримання висновку про непридатність до служби.