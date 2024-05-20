В Україні представники територіальних центрів комплектування відтепер мають право вручати повістки резервістам та військовозобов’язаним цілодобово.
ТЦК можуть вручати повістки самостійно та у складі груп оповіщення
З 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Кабінет міністрів ухвалив пакет постанов, якими затверджуються порядки мобілізації та військового обліку.
Зокрема, уряд визначив, що повістка про виклик до ТЦК на адресу місця проживання може бути надіслана після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних.
Про це йдеться у законі про порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.
У законі вказується, що представники ТЦК уповноважені вручати повістки, здійснюючи оповіщення громадян як самостійно, так і у складі груп оповіщення.
Також повістка може бути вручена у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на пунктах пропуску (блок-постах), пунктах пропуску через державний кордон України.
Хто має право вручати повістки українцям
представники ТЦК — в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідного ТЦК.
представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій) — в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідної районної, міської держадміністрації (військової адміністрації);
представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад — в адміністративних межах населених пунктів та територій, на які поширюється повноваження відповідних виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад;
представники підприємств, установ, організацій — на території підприємств (установ, організацій) та в місцях виконання працівниками робіт (обов’язків);
представники відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ (тільки резервістам та військовозобов’язаним, які перебувають в зазначених органах на військовому обліку) — на всій території України.
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