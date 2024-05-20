В Україні представники територіальних центрів комплектування відтепер мають право вручати повістки резервістам та військовозобов’язаним цілодобово.

ТЦК можуть вручати повістки самостійно та у складі груп оповіщення

З 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Кабінет міністрів ухвалив пакет постанов, якими затверджуються порядки мобілізації та військового обліку.

Зокрема, уряд визначив, що повістка про виклик до ТЦК на адресу місця проживання може бути надіслана після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних.

Про це йдеться у законі про порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

У законі вказується, що представники ТЦК уповноважені вручати повістки, здійснюючи оповіщення громадян як самостійно, так і у складі груп оповіщення.

Вручення повісток резервістам та військовозобов’язаним здійснюється цілодобово за адресою місця проживання або адресою місця проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей. Поширити

Також повістка може бути вручена у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на пунктах пропуску (блок-постах), пунктах пропуску через державний кордон України.

Хто має право вручати повістки українцям