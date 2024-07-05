Правительство назначило новых заместителей главы Минобороны

Умерову назначили двух новых заместителей

Назначены: Клочка Анатолия Александровича заместителем министра обороны Украины; Сергей Александр Петрович заместителем министра обороны Украины, — написал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Поделиться

Что известно о новых заместителях министра обороны

Анатолий Клочко родился в 1963 году в Харькове.

В 1985 году окончил обучение в Саратовском высшем военном командно-инженерном училище ракетных войск, в 2003 году — Национальной академии обороны Украины. Получил образование в Национальном университете обороны Украины в 2019 году.

С 1999 по 2005 год Клочко командовал ракетной бригадой армейского корпуса. С 2018 по 2020 год возглавлял Центральное ракетно-артиллерийское управление, а с 2020 по 2022 годы был начальником Центрального управления обеспечения средствами поражения. С октября 2022 г. Клочко проходил службу в воинской части А0515.

Сергей Александр родился в 1969 году в Буковине.

В 1991-м окончил Рязанское высшее военное автомобильное инженерное училище, а в 1998 году получил квалификацию офицера военного управления оперативно-тактического уровня в Киевском Институте Сухопутных войск.

В 2012 году завершил обучение в Национальном университете обороны Украины. С 2010 года он занимал руководящие должности в ВСУ, отвечая за логистическое обеспечение армии.