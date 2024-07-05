Правительство назначило новых заместителей главы Минобороны
Категория
Украина
Дата публикации

Правительство назначило новых заместителей главы Минобороны

Правительство назначило новых заместителей главы Минобороны
Читати українською
Источник:  Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук

Кабинет министров назначил Анатолия Клочко и Александра Сергея заместителями министра обороны Рустема Умерова.

Главные тезисы

  • Анатолий Клочко – выпускник военных училищ с многолетним опытом в разных подразделениях армии
  • Александр Сергей – специалист в сфере логистики и военного управления с большим стажем работы в Вооруженных Силах
  • Клочко возглавлял разные подразделения и управления военными объединениями, имея значительный опыт в сфере ракетно-артиллерийской борьбы
  • Сергей был ответственен за обеспечение армии логистическими ресурсами и координацию деятельности в сфере военного управления
  • Назначение новых заместителей главы Минобороны свидетельствует о важности профессионального опыта и компетентности кандидатов в сфере обороны страны

Умерову назначили двух новых заместителей

Назначены: Клочка Анатолия Александровича заместителем министра обороны Украины; Сергей Александр Петрович заместителем министра обороны Украины, — написал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Что известно о новых заместителях министра обороны

Анатолий Клочко родился в 1963 году в Харькове.

В 1985 году окончил обучение в Саратовском высшем военном командно-инженерном училище ракетных войск, в 2003 году — Национальной академии обороны Украины. Получил образование в Национальном университете обороны Украины в 2019 году.

С 1999 по 2005 год Клочко командовал ракетной бригадой армейского корпуса. С 2018 по 2020 год возглавлял Центральное ракетно-артиллерийское управление, а с 2020 по 2022 годы был начальником Центрального управления обеспечения средствами поражения. С октября 2022 г. Клочко проходил службу в воинской части А0515.

Сергей Александр родился в 1969 году в Буковине.

В 1991-м окончил Рязанское высшее военное автомобильное инженерное училище, а в 1998 году получил квалификацию офицера военного управления оперативно-тактического уровня в Киевском Институте Сухопутных войск.

В 2012 году завершил обучение в Национальном университете обороны Украины. С 2010 года он занимал руководящие должности в ВСУ, отвечая за логистическое обеспечение армии.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Путин назначил одиозного Патрушева своим помощником
Николай Патрушев
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Кабмин назначил временных глав Минагрополитики и Мининфраструктуры
Кабмин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин назначил нового министра обороны Белоусова вместо Шойгу
Белоусов

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?