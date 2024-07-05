Правительство назначило новых заместителей главы Минобороны

Кабинет министров назначил Анатолия Клочко и Александра Сергея заместителями министра обороны Рустема Умерова.
Главные тезисы
- Анатолий Клочко – выпускник военных училищ с многолетним опытом в разных подразделениях армии
- Александр Сергей – специалист в сфере логистики и военного управления с большим стажем работы в Вооруженных Силах
- Клочко возглавлял разные подразделения и управления военными объединениями, имея значительный опыт в сфере ракетно-артиллерийской борьбы
- Сергей был ответственен за обеспечение армии логистическими ресурсами и координацию деятельности в сфере военного управления
- Назначение новых заместителей главы Минобороны свидетельствует о важности профессионального опыта и компетентности кандидатов в сфере обороны страны
Умерову назначили двух новых заместителей
Что известно о новых заместителях министра обороны
Анатолий Клочко родился в 1963 году в Харькове.
В 1985 году окончил обучение в Саратовском высшем военном командно-инженерном училище ракетных войск, в 2003 году — Национальной академии обороны Украины. Получил образование в Национальном университете обороны Украины в 2019 году.
С 1999 по 2005 год Клочко командовал ракетной бригадой армейского корпуса. С 2018 по 2020 год возглавлял Центральное ракетно-артиллерийское управление, а с 2020 по 2022 годы был начальником Центрального управления обеспечения средствами поражения. С октября 2022 г. Клочко проходил службу в воинской части А0515.
Сергей Александр родился в 1969 году в Буковине.
В 1991-м окончил Рязанское высшее военное автомобильное инженерное училище, а в 1998 году получил квалификацию офицера военного управления оперативно-тактического уровня в Киевском Институте Сухопутных войск.
В 2012 году завершил обучение в Национальном университете обороны Украины. С 2010 года он занимал руководящие должности в ВСУ, отвечая за логистическое обеспечение армии.
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