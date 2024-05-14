Кадровая сортировка в России продолжается – после отставки Сергея Шойгу с должности министра обороны страны произошли очередные изменения в руководстве РФ.

Новые "помощники" диктатора Путина

Сегодня, 14 мая, стало известно, что глава Кремля Владимир Путин назначил Алексея Дюмина и Николая Патрушева своими помощниками.

Напомним, что ранее Николай Патрушев занимал должности секретаря Совета безопасности Российской Федерации и директора ФСБ России.

До этого Алексей Дюмин с 2016 года возглавлял Тульскую область, а Николай Патрушев ранее занимал должность секретаря Совбеза России. Однако уже 12 мая этот пост занял бывший министр обороны Сергей Шойгу.

На своих местах остались глава администрации Антон Вайно, его первые заместители Сергей Кириенко и Алексей Громов, один из заместителей руководителя, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Депутата Госдумы Елену Ямпольскую Путин назначил своим советником по культуре. Ямпольская – бывший главный редактор газеты "Культура", она известна ультраконсервативным и ультрапатриотическим взглядом на культуру.

Кадровые изменения в верхушке РФ

Ранее кремлевский диктатор Владимир Путин ожидаемо уволил с должности главы минобороны РФ Сергея Шойгу и вместо него предложил назначить первого замглавы российского правительства Андрея Белоусова.

При этом в указе Путина говорится, что Шойгу назначается секретарем Совбеза РФ вместо Николая Патрушева.

Издание The New York Times пришло к выводу, что для нелегитимного президента РФ Владимира Путина назначение нового министра обороны Андрея Белоусова является строительным материалом для ведения длительной войны против Украины.