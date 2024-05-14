Кадрове сортування в Росії триває – після відставки Сергія Шойгу з посади міністра оборони країни відбулися чергові зміни в керівництві РФ.

Нові “помічники” диктатора Путіна

Сьогодні, 14 травня, стало відомо, що голова Кремля Володимир Путін призначив Олексія Дюміна та Миколу Патрушева своїми помічниками.

Зазначимо, що раніше Микола Патрушев обіймав посади секретаря Ради безпеки Російської Федерації та директора ФСБ Росії .

До цього Олексій Дюмін з 2016 року очолював Тульську область, а Микола Патрушев раніше посідав посаду секретаря Ради безпеки Росії. Проте вже 12 травня цю посаду зайняв колишній міністр оборони Сергій Шойгу.

На своїх місцях залишилися голова адміністрації Антон Вайно, його перші заступники Сергій Кирієнко та Олексій Громов, один із заступників керівника, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Депутата Держдуми Олену Ямпольську Путін призначив своїм радником із культури. Ямпольська — колишній головний редактор газети "Культура", вона відома ультраконсервативним та ультрапатріотичним поглядом на культуру.

Кадрові зміни у верхівці РФ

Раніше кремлівський диктатор Володимир Путін очікувано звільнив з посади глави міноборони РФ Сергія Шойгу та замість нього запропонував призначити першого заступника керівника російського уряду Андрія Бєлоусова.

При цьому в указі Путіна зазначається, що Шойгу призначається секретарем Радбезу РФ замість Миколи Патрушева.

Видання The New York Times дійшло висновку, що для нелегітимного президента РФ Володимира Путіна призначення нового міністра оборони Андрія Бєлоусова є будівельним матеріалом для ведення тривалої війни проти України.