Кабмин назначил временных глав Минагрополитики и Мининфраструктуры

Кабинет министров Украины определился, кто будет временно руководить в Минагрополитики и Мининфраструктуры после увольнения Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития громад, территорий и инфраструктуры.

Кабмин утвердил исполняющих обязанности глав двух министерств

Минагрополитики и Мининфраструктуры получили новых руководителей, пока временных.

Об этом заявил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

Так, временно возложено исполнение обязанностей:

министра аграрной политики и продовольствия Украины на Высоцкого Тараса Николаевича;

министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины на Шкуракова Василия Александровича.

Тарас Высоцкий

Тарас Высоцкий: что известно

В 2008 году окончил Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины. Специальность: "Административный менеджмент". Квалификация: магистр менеджмента.

Трудовая деятельность:

2019 год: первый заместитель председателя Черкасской облгосадминистрации.

2019-2021 гг.: заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

С 2021 года — первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Василий Шкураков

Василий Шкураков: временный глава Мининфраструктуры

В 2005 году окончил Украинский государственный университет экономики и финансов. Степень: магистр.

Трудовая деятельность:

2005–2018 годы: Министерство финансов Украины. Путь от экономиста к директору Департамента. С 2018 года — заместитель министра.

2017-2018 годы: ЧАО "УКРГИДРОЭНЕРГО". Должность: заместитель гендиректора по экономике и финансам.

2020 год: ЧАО "Укрфинжилье". Генеральный директор.

С августа 2021: первый заместитель министра инфраструктуры Украины.

Увольнение министра Кубракова

9 мая стало известно, что Александра Кубракова освободят от должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития громад, территорий и инфраструктуры. Тогда в Верховной раде появилось постановление о его увольнении.

До этого Верховная рада Украины рассматривала возможность раздела Минрегиона на два отдельных ведомства. Для реализации этого плана нужно было освободить от должности Кубракова. Поделиться

Вице-премьер Александр Кубраков на своей странице в Фейсбуке отметил, что всегда готов к открытому диалогу и детальному отчету о работе Министерства по всем направлениям его ответственности.

Руководство фракции и глава правительства Денис Шмигаль со мной это решение не обсуждали. На заседание фракции и профильного комитета не был приглашен

По его словам, возглавляемое им министерство с первых дней войны занималось военной логистикой, восстановлением жилья и муниципальной инфраструктурой.