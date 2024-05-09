Депутаты поддержали увольнение Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития общин, территорий и инфраструктуры.
Причины увольнения Александра Кубракова
Кубракова уволили с должности вице-премьера из-за необходимости создания отдельного министерства, которое занималось бы региональной политикой.
Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, решение поддержали 272 народных депутата.
По словам Ярослава Железняка, на момент голосования вице-премьера и премьера Шмыгаля в зале не было.
Александр Кубраков прокомментировал свое увольнение
Вице-премьер на своей странице в Фейсбуке отметил, что всегда готов к открытому диалогу и детальному отчету о работе Министерства по всем направлениям его ответственности.
По его словам, возглавляемое им министерство с первых дней войны занималось военной логистикой, восстановлением жилья и муниципальной инфраструктурой.
Детали увольнения вице-премьер-министра
9 мая в Верховной Раде группой народных депутатов был зарегистрирован проект постановления №11248 об увольнении Александра Кубракова. Среди инициаторов отставки лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Нардеп от фракции "Слуги народа" Виталий Безгин написал в соцсети Facebook, что возглавляемое Кубраковым ведомство могут разделить на два отдельных.
Он заявил, что фракция поддержала позицию, что параллельно управлять вопросами инфраструктуры и вопросами региональной политики/децентрализации почти невозможно.
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