Депутаты поддержали увольнение Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

Причины увольнения Александра Кубракова

Кубракова уволили с должности вице-премьера из-за необходимости создания отдельного министерства, которое занималось бы региональной политикой.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, решение поддержали 272 народных депутата.



Парламент уволил Александра Кубракова с должности должности Вице-премьер-министра по восстановлению Украины – Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины – сообщил Ярослав Железняк. Поделиться

По словам Ярослава Железняка, на момент голосования вице-премьера и премьера Шмыгаля в зале не было.

Александр Кубраков прокомментировал свое увольнение

Вице-премьер на своей странице в Фейсбуке отметил, что всегда готов к открытому диалогу и детальному отчету о работе Министерства по всем направлениям его ответственности.

Руководство фракции и глава правительства Денис Шмигаль со мной это решение не обсуждали. На заседание фракции и профильного комитета не был приглашен Александр Кубраков Вицепремьер-министр по восстановлению Украины

По его словам, возглавляемое им министерство с первых дней войны занималось военной логистикой, восстановлением жилья и муниципальной инфраструктурой.

Детали увольнения вице-премьер-министра

9 мая в Верховной Раде группой народных депутатов был зарегистрирован проект постановления №11248 об увольнении Александра Кубракова. Среди инициаторов отставки лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Нардеп от фракции "Слуги народа" Виталий Безгин написал в соцсети Facebook, что возглавляемое Кубраковым ведомство могут разделить на два отдельных.