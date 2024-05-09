Депутати підтримали звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Причини звільнення Олександра Кубракова

Кубракова звільнили з посади віце-прем’єра через необхідність створення окремого міністерства, яке б займалося регіональною політикою.

Про це повідомив в Telegram народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, рішення підтримали 272 народних депутати.



Парламент звільнив Олександра Кубракова з посади посади Віце-прем’єр-міністра з відновлення України- Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України – повідомив Ярослав Железняк. Поширити

За словами Ярослава Железняка на момент голосування віце-премʼєра та прем'єра Шмигаля в залі не було.

Олександр Кубраков прокоментував своє звільнення

Віцепрем’єр на своїй сторінці у Фейсбук зазначив, що завжди готовий до відкритого діалогу та детального звіту щодо роботи Міністерства за всіма напрямками його відповідальності.

Керівництво фракції та очільник Уряду Денис Шмигаль зі мною це рішення не обговорювали. На засідання фракції та профільного комітету не був запрошений Олександр Кубраков Віцепрем’єр-міністр з відновлення України

За його словами, очолюване ним міністерство з перших днів війни займалося військовою логістикою, відновленням житла та муніципальною інфраструктурою.

Деталі звільнення віцепрем’єр-міністра

9 травня у Верховній Раді групою народних депутів було зареєстровано проект постанови №11248 про звільнення Олександра Кубракова. Серед ініціаторів відставки лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Нардеп від фракції "Слуги народу " Віталій Безгін написав у соцмережі Facebook, що очолюване Кубраковим відомство можуть розділити на два окремих.