Депутати підтримали звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.
Причини звільнення Олександра Кубракова
Кубракова звільнили з посади віце-прем’єра через необхідність створення окремого міністерства, яке б займалося регіональною політикою.
Про це повідомив в Telegram народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, рішення підтримали 272 народних депутати.
За словами Ярослава Железняка на момент голосування віце-премʼєра та прем'єра Шмигаля в залі не було.
Олександр Кубраков прокоментував своє звільнення
Віцепрем’єр на своїй сторінці у Фейсбук зазначив, що завжди готовий до відкритого діалогу та детального звіту щодо роботи Міністерства за всіма напрямками його відповідальності.
За його словами, очолюване ним міністерство з перших днів війни займалося військовою логістикою, відновленням житла та муніципальною інфраструктурою.
Деталі звільнення віцепрем’єр-міністра
9 травня у Верховній Раді групою народних депутів було зареєстровано проект постанови №11248 про звільнення Олександра Кубракова. Серед ініціаторів відставки лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Нардеп від фракції "Слуги народу " Віталій Безгін написав у соцмережі Facebook, що очолюване Кубраковим відомство можуть розділити на два окремих.
Він заявив, що фракція підтримала позицію, що паралельно керувати питаннями інфраструктури і питаннями регіональної політики/децентралізації є майже неможливим.
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