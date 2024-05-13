Первый заместитель Председателя ВР Александр Корниенко отметил, что в ближайшее время "возможно, будут назначения на вакантные должности".

В правительстве есть вакантные должности

Верховная Рада может в ближайшее время рассмотреть кадровые изменения в Кабинете Министров. Об этом сообщил Александр Корниенко в эфире телемарафона Единые новости.

Понимая, что у нас через неделю снова будут пленарные дни, нельзя отрицать, что, возможно, будут назначения на вакантные должности. У нас несколько исполняющих обязанности (министры) — это и спорт, и культура, и Минветеранов. Ну и, конечно, теперь это еще Министерство аграрной политики и еще два министерства, – отметил он. Поделиться

Кандидатур на должности министров в будущих вновь ведомствах пока нет. Но, по словам Корниенко, до конца недели некоторые предложения будут.

Причина увольнения Александра Кубракова

По словам Александра Корниенко увольнения, Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры была связана с необходимостью создания новых министерств.

И теперь снова будет возвращаться Министерство развития регионов, общин, территорий. Я не знаю, как оно будет называться, правительство еще решает. И будет Министерство инфраструктуры, так как это было до этого укрупнения, которое фракция монобольшинства признала не очень удачным и предложила вернуться к старому формату, – сообщил Корниенко. Поделиться

На уточняющий вопрос, есть ли кандидаты на должности глав на эти два министерства, которые планируют создать, первый заместитель Председателя ВР заявил, что пока нет. Ближе к концу недели ситуация может проясниться. Монобольшинство должно предлагать кандидатуры, и дальше премьер их возвращает в парламент.