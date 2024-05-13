Первый заместитель Председателя ВР Александр Корниенко отметил, что в ближайшее время "возможно, будут назначения на вакантные должности".
В правительстве есть вакантные должности
Верховная Рада может в ближайшее время рассмотреть кадровые изменения в Кабинете Министров. Об этом сообщил Александр Корниенко в эфире телемарафона Единые новости.
Кандидатур на должности министров в будущих вновь ведомствах пока нет. Но, по словам Корниенко, до конца недели некоторые предложения будут.
Причина увольнения Александра Кубракова
По словам Александра Корниенко увольнения, Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры была связана с необходимостью создания новых министерств.
На уточняющий вопрос, есть ли кандидаты на должности глав на эти два министерства, которые планируют создать, первый заместитель Председателя ВР заявил, что пока нет. Ближе к концу недели ситуация может проясниться. Монобольшинство должно предлагать кандидатуры, и дальше премьер их возвращает в парламент.
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