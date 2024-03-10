Главнокомандующего ВМС РФ Николая Евменова уволили на фоне катастрофических потерь Черноморского флота в результате атак ВСУ.

Что известно о кадровых изменениях в составе ВМВ РФ

Отмечается, что вместо уволенного Евменова на его должность был назначен адмирал Александр Моисеев.

Он временно исполняет обязанности главнокомандующего ВМФ, но вскоре полноценно займет эту должность.

По информации российских СМИ, о кадровых решениях в руководстве ВМФ РФ стало известно 10 марта.

Назначение командующим ВМФ адмирала Моисеева уже доведено до личного состава. Адмирал Николай Евменов пока указан главнокомандующим ВМФ РФ на сайте Минобороны, но в Адмиралтействе мнение однозначно - в свой кабинет он уже не вернется.

Николай Евменов стал главкомом ВМФ в 2019 году. Он родился в 1962 году в Москве, учился в Ленинграде и Петербурге, командовал подводными силами Тихоокеанского флота, с 2016 года – Северным флотом.

Евменов и Моисеев – ровесники. Александр Моисеев тоже подводник. Калининградец, большая часть его службы соединены с Северным флотом. В 2011 году указом президента Медведева получил название Героя России - за успешные ракетные пуски с подводной лодки стратегического назначения.

Увольнение Евменова произошло на фоне катастрофических поражений россиян в Черном и Азовском морях. Российские корабли оказались уязвимы к морским дронам Украины.

Что известно о потерях Черноморского флота РФ из-за атак украинских военных

Россия переносит ремонтные базы кораблей из Крыма в сторону Тамани.

Вероятно, что оккупанты усиливают свои возможности по ремонту военных судов в Новороссийске. В городе, где сейчас расположена база Черноморского флота.

Причиной этого успешные удары Сил обороны Украины по военным объектам в Крыму.

В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР Group 13 в сотрудничестве с ВМС Украины провело операцию об уничтожении неподалеку от Керченского пролива российского патрульного корабля "Сергей Котов", которое только в 2022 году спустили на воду.

Как известно, Россия использовала корабль для атак по территории Украины, в частности, в свое время и на острове Змеиный.

Удар был совершен морскими дронами "Magura V5", российский корабль получил повреждения корма, правого и левого бортов.

Также 14 февраля украинские морские дроны потопили Большой десантный корабль "Цезарь Куников" вблизи Алупки в Крыму.

31 января был потоплен ракетный катер Р-334 "Ивановец" на озере Донузлав, а 26 декабря 2023 - большой десантный корабль "Новочеркасск" был поражен ракетами "Storm Shadow".

13 сентября 2023 года в результате ракетного удара по Севморзаводу была поражена подлодка "Ростов-на-Дону" и крупный десантный корабль "Минск".