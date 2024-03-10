У РФ звільнили командувача ВМФ на тлі втрат кораблів у Чорному морі

Що відомо про кадрові зміни у складі ВМВ РФ

Зазначається, що замість звільненого Євменова на його посаду призначили адмірала Олександра Моїсеєва.

Наразі він тимчасово виконує обов'язки головнокомандувача ВМФ, але невдовзі повноцінно займе цю посаду.

За інформацією російських ЗМІ, про кадрові рішення в керівництві ВМФ РФ стало відомо 10 березня.

Призначення командувачем ВМФ адмірала Моїсеєва вже доведено до особового складу. Адмірал Микола Євменов поки що зазначений головнокомандувачем ВМФ РФ на сайті Міноборони, але в Адміралтействі думка однозначна - до свого кабінету він уже не повернеться.

Микола Євменов став головкомом ВМФ у 2019 році. Він народився 1962-го в Москві, навчався в Ленінграді та Петербурзі, командував підводними силами Тихоокеанського флоту, з 2016 року – Північним флотом.

Євменов та Моїсеєв – ровесники. Олександр Моїсеєв теж підводник. Калінінградець, більшість його служби пов'язані з Північним флотом. У 2011 році указом президента Медведєва отримав назву Героя Росії - за успішні ракетні пуски з підводного човна стратегічного призначення.

Звільнення Євменова відбулося на тлі катастрофічних поразок росіян в Чорному та Азовському морях. Російські кораблі виявилися вразливими до морських дронів України.

Що відомо про втрати Чорноморського флоту РФ через атаки українських військових

Росія переносить ремонтні бази кораблів з Криму в бік Тамані.

Ймовірно, що окупанти посилюють свої можливості щодо ремонту військових суден у Новоросійську. У місті, де тепер розташована база Чорноморського флоту.

Причиною цього є успішні удари Сил оборони України по військових об'єктах у Криму.

У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР Group 13 у співпраці з ВМС України провів операцію про знищенню неподалік Керченської протоки російського патрульного корабля "Сергей Котов", який тільки 2022 року спустили на воду.

Як відомо, Росія використовувала корабель для атак по території України, зокрема, свого часу і по острову Зміїний.

Удар був здійснений морськими дронами “Magura V5”, російський корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.

Також 14 лютого українські морські дрони потопили Великий десантний корабель “Цезар Куніков” поблизу Алупки у Криму.

31 січня було потоплено ракетний катер Р-334 “Івановець” на озері Донузлав, а 26 грудня 2023 року — великий десантний корабель “Новочеркаськ” був уражений ракетами “Storm Shadow”.

13 вересня 2023 року внаслідок ракетного удару по Севморзаводу було уражено підводний човен “Ростов-на-Дону” та великий десантний корабель “Мінськ”.