Перший заступник Голови ВР Олександр Корнієнко зазначив, що найближчим часом, "можливо, будуть призначення на вакантні посади".
В уряді є вакантні посади
Верховна Рада може найближчим часом розглянути кадрові зміни у Кабінеті міністрів. Про це повідомив Олександр Корнієнко в ефірі телемарафону Єдині новини.
Кандидатур на посади міністрів у майбутніх новостворених відомствах поки що немає. Але, за словами Корнієнка, до кінця тижня певні пропозиції будуть.
Причина звільнення Олександра Кубракова
За словами Олександра Корнієнка звільнення, Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури була пов'язана з необхідністю створення нових міністерств.
На уточнююче питання, чи є кандидати на посади голів на ці два міністерства, які планують утворити, перший заступник Голови ВР заявив, що поки немає. Ближче до кінця тижня ситуація може прояснитися. Монобільшість має пропонувати кандидатури, і далі прем'єр їх повертає в парламент.
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