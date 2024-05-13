В уряді є вакантні посади

Верховна Рада може найближчим часом розглянути кадрові зміни у Кабінеті міністрів. Про це повідомив Олександр Корнієнко в ефірі телемарафону Єдині новини.

Розуміючи, що у нас через тиждень знову будуть пленарні дні, то не можна заперечувати, що, можливо, будуть призначення на вакантні посади. У нас кілька виконувачів обов’язків (міністрів) — це і спорт, і культура, і Мінветеранів. Ну і, звичайно, тепер це ще Міністерство аграрної політики і ще два міністерства , - зазначив він. Поширити

Кандидатур на посади міністрів у майбутніх новостворених відомствах поки що немає. Але, за словами Корнієнка, до кінця тижня певні пропозиції будуть.

Причина звільнення Олександра Кубракова

За словами Олександра Корнієнка звільнення, Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури була пов'язана з необхідністю створення нових міністерств.

І тепер знову буде повертатися Міністерство розвитку регіонів, громад, територій. Я не знаю як воно буде називатися, уряд ще вирішує. І буде Міністерство інфраструктури, так як це було до цього укрупнення яке фракція монобільшості визнала не дуже вдалим та запропонувала повернутися до старого формату, – повідомив Корнієнко. Поширити

На уточнююче питання, чи є кандидати на посади голів на ці два міністерства, які планують утворити, перший заступник Голови ВР заявив, що поки немає. Ближче до кінця тижня ситуація може прояснитися. Монобільшість має пропонувати кандидатури, і далі прем'єр їх повертає в парламент.