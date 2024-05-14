Кабмін призначив тимчасових очільників Мінагрополітики та Мінінфраструктури

Кабінет міністрів України визначився, хто буде тимчасово керувати у Мінагрополітики та Мінінфраструктури після звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Кабмін затвердив виконувачів обов’язки глав двох міністерств

Мінагрополітики та Мінінфраструктури отримали нових очільників, поки що тимчасових.

Про це заявив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук.

Так, тимчасово покладено виконання обов’язків:

міністра аграрної політики та продовольства України на Висоцького Тараса Миколайовича;

міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України на Шкуракова Василя Олександровича.

Тарас Висоцький

Тарас Висоцький: що відомо

У 2008 році закінчив Національний університет біоресурсів і природокористування України. Спеціальність: "Адміністративний менеджмент". Кваліфікація: магістр з менеджменту.

Трудова діяльність:

2019 рік: перший заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації.

2019-2021 роки: заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

З 2021 року: перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України.

Василь Шкураков

Василь Шкураков: тимчасовий очільник Мінінфраструктури

У 2005 році закінчив Український державний університет економіки та фінансів. Ступінь: магістр.

Трудова діяльність:

2005-2018 роки: Міністерство фінансів України. Шлях від економіста до директора Департаменту. З 2018 року — заступник міністра.

2017-2018 роки: ПрАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО". Посада: заступник гендиректора з економіки та фінансів.

2020 рік: ПрАТ "Укрфінжитло". Генеральний директор.

З серпня 2021 року: перший заступник міністра інфраструктури України.

Звільнення міністра Кубракова

9 травня стало відомо, що Олександра Кубракова звільнять з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Тоді у Верховній раді з'явилася постанова про його звільнення.

До цього Верховна рада України розглядала можливість розділу Мінрегіону на два окремі відомства. Для реалізації цього плану необхідно було звільнити з посади Кубракова. Поширити

Віцепрем’єр Олександр Кубраков на своїй сторінці у Фейсбук зазначив, що завжди готовий до відкритого діалогу та детального звіту щодо роботи Міністерства за всіма напрямками його відповідальності.

Керівництво фракції та очільник Уряду Денис Шмигаль зі мною це рішення не обговорювали. На засідання фракції та профільного комітету не був запрошений

За його словами, очолюване ним міністерство з перших днів війни займалося військовою логістикою, відновленням житла та муніципальною інфраструктурою.