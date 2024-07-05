Уряд призначив нових заступників голови Міноборони

Умєрову призначили двох нових заступників

Призначено: Клочка Анатолія Олександровича заступником міністра оборони України; Сергія Олександра Петровича заступником міністра оборони України, – написав представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Поширити

Що відомо про нових заступників міністра оборони

Анатолій Клочко народився у 1963 році в Харкові.

У 1985 році закінчив навчання у Саратовському вищому військовому командно-інженерному училищі ракетних військ, у 2003 році – Національній академії оборони України. Здобув освіту в Національному університеті оборони України у 2019 році.

З 1999 до 2005 року Клочко командував ракетною бригадою армійського корпусу. З 2018 до 2020 року очолював Центральне ракетно-артилерійське управління, а з 2020 по 2022 роки був начальником Центрального управління забезпечення засобами поразки. З жовтня 2022 року Клочко проходив службу у військовій частині А0515.

Сергій Олександр народився у 1969 році на Буковині.

У 1991-му закінчив Рязанське вище військове автомобільне інженерне училище, а у 1998 році - отримав кваліфікацію офіцера військового управління оперативно-тактичного рівня в Київському Інституті Сухопутних військ.

У 2012 завершив навчання у Національному університеті оборони України. З 2010 року він обіймав керівні посади у ЗСУ, відповідаючи за логістичне забезпечення армії.