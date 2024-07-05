Уряд призначив нових заступників голови Міноборони

Кабінет міністрів призначив Анатолія Клочка та Олександра Сергія заступниками міністра оборони Рустема Умєрова.
Головні тези:
- Анатолій Клочко - випускник військових училищ з багаторічним досвідом у різних підрозділах армії
- Олександр Сергій - фахівець у сфері логістики та військового управління з великим стажем роботи у Збройних Силах
- Клочко очолював різні підрозділи та управління військовими об'єднаннями, маючи значний досвід у сфері ракетно-артилерійської боротьби
- Сергій був відповідальним за забезпечення армії логістичними ресурсами та координацію діяльності у сфері військового управління
- Призначення нових заступників голови Міноборони свідчить про важливість професійного досвіду та компетентності кандидатів у сфері оборони країни
Умєрову призначили двох нових заступників
Що відомо про нових заступників міністра оборони
Анатолій Клочко народився у 1963 році в Харкові.
У 1985 році закінчив навчання у Саратовському вищому військовому командно-інженерному училищі ракетних військ, у 2003 році – Національній академії оборони України. Здобув освіту в Національному університеті оборони України у 2019 році.
З 1999 до 2005 року Клочко командував ракетною бригадою армійського корпусу. З 2018 до 2020 року очолював Центральне ракетно-артилерійське управління, а з 2020 по 2022 роки був начальником Центрального управління забезпечення засобами поразки. З жовтня 2022 року Клочко проходив службу у військовій частині А0515.
Сергій Олександр народився у 1969 році на Буковині.
У 1991-му закінчив Рязанське вище військове автомобільне інженерне училище, а у 1998 році - отримав кваліфікацію офіцера військового управління оперативно-тактичного рівня в Київському Інституті Сухопутних військ.
У 2012 завершив навчання у Національному університеті оборони України. З 2010 року він обіймав керівні посади у ЗСУ, відповідаючи за логістичне забезпечення армії.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-