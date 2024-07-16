Онлайн ТЦК та автоматична відстрочка. У Міноборони анонсували нові функції Резерв+ — відео

У Резерв+ з’явиться можливість автоматичного надання відстрочки та бронювання військовозобов’язаних

В застосунок планується додати функції автоматичного надання відстрочки, бронювання, а також розширити можливість функціонала оновлення даних онлайн і дати можливість, щоб громадяни через електронний запит могли підтягнути свої дані з інших реєстрів.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

В наступне оновлення ми додамо опитування, щоб розуміти що саме потрібно громадянам. Ми маємо близько 4 млн користувачів і хотіли б, щоб громадяни надавали нам запити і ми з цих запитів робили послуги. Ми працюємо над тим, щоб Резерв+ став повністю цифровим аналогом ТЦК. Ми називаємо це ТЦК онлайн. І всі сервіси, які можуть автоматизуватися, ми зробили онлайн і вони не забирали час і ресурси наших громадян, Катерина Черногоренко Заступниця міністра оборони

Вона додала, що Міноборони працює над запуском зручних послуг, щоб людям не потрібно було ходити в ЦНАП і ТЦК і стояти в чергах.

Ми вважаємо, що в деяких життєвих ситуаціях відстрочка повинна надаватися автоматично. Наприклад, якщо у людини народжується третя дитина, або сім’я набуває статусу багатодітної, або це денна форма навчання для студентів. Ми працюємо над тим, що запустити ці зручні послуги. Також ми додаємо онлайн бронювання — додала Черногоренко. Поширити

Також у Міноборони планують розширити можливість функціоналу оновлення даних онлайн і дати можливість, щоб українці через електронний запит могли підтягнути свої дані з інших реєстрів.

Наразі близько 3 млн громадян оновили свої військово-облікові дані, але не всі громадяни, які оновили облікові дані будуть призвані на військову службу, адже потреба ЗСУ для призову значно менша.

Чи вводитимуть автоматичні штрафи за неоновлення даних у ТЦК — відповідь Міноборони

В Україні не передбачено автоматичних штрафів для всіх, хто не оновить свої військово-облікові дані до 16 липня.

Про це повідомив директор Департаменту кадрової політики Міноборони України Марк Андрусяк.

16 липня закінчується двомісячний термін для оновлення військово-облікових даних. Таким чином влада хотіла встановити справедливий підхід до всіх громадян щодо виконання свого конституційного військового обов'язку.

Громадяни мали оновити місце свого проживання, номер телефону та електронну адресу. При цьому чоловіки, які не оновили своїх даних, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності — їм загрожує штраф від 17 000 до 25 500 гривень.

Директор Департаменту кадрової політики Міноборони наголосив, що його відомство не підтримує продовження термінів для оновлення військово-облікових даних. Для цього було достатньо часу.

У Андрусяка також поцікавилися, чи всім автоматично виписуватимуть штрафи за неоновлення даних.