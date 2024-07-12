Несмотря на "дезу". Около 3 млн граждан обновили учетные данные через Резерв+
Категория
Украина
Дата публикации

Несмотря на "дезу". Около 3 млн граждан обновили учетные данные через Резерв+

Резерв+
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Источник:  online.ua

По состоянию на 12 июля 2,7 миллиона человек обновили данные в Резерв+. Приблизительно 90-100 тысяч граждан ежедневно обновляют данные онлайн.

Главные тезисы

  • Обновление данных через Резерв+ занимает всего несколько минут для каждого военнообязанного, в ТЦК процесс обновления такого количества данных длился бы более 200 дней.
  • Минобороны отмечает пользу и удобство использования приложения Резерв+ и поощряет граждан обновлять свои данные немедленно, чтобы избежать очередей и стресса.
  • Мобильное приложение Резерв+ не имеет правового статуса, но помогает военнообязанным обновлять учетные данные.

2,7 миллиона человек обновили данные в Резерв+

Об этом сообщила заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко.

Новый рекорд доказывает, что при всей дезинформации и классическом недоверии к новому, наши граждане цифровизируются и все больше чувствуют пользу и удобство таких инструментов как Резерв+, — написала Черногоренко.

Екатерина Черногоренко

Екатерина Черногоренко

Заместитель Министра обороны

Как отметила чиновник, миллионы людей уже выполнили требование обновить данные, и им не понадобилось для этого стоять в очередях или просыпаться в 5 утра. Даже если документ по каким-то причинам не сформировался, вы все равно выполнили основное требование — обновить данные.

Из этих 2,7 млн. граждан никто не получил пуш с повесткой. Факт обновления данных никак не ускорил получение гражданином повестки. Не ждите последних дней, когда нагрузка на систему будет самой большой. Обновляйтесь сейчас в телефоне и обязательно поощряйте друзей, это сбережет им нервы и силы в эту жару, — подчеркнула Черногоренко.

Резерв+. В Минобороны опровергли фейки о приложении

Мобильное приложение Резерв+ работает более трех недель, а в сети уже появился ряд мифов и слухов о приложении.

  1. Резерв+ не имеет правового статуса, он не упоминается в законодательстве. Как пояснила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, функционирование мобильного приложения регулируется постановлением КМУ от 10 мая 2024 года и приказом министра обороны о создании информационно-коммуникационной системы для доступа к электронному военнообязанному кабинету.

  2. Резерв+ некорректно работает, потому что отображает неверные данные. Черногоренко отметила, что приложение подтягивает данные из реестра "Оберег", в котором могут быть ошибки в результате человеческого фактора.

  3. Скрины с утечкой военнообязанных данных уже в сети. В Минобороны опровергают информацию о сливе данных военнообязанных и назвали это враждебной ИПСО. Отмечается, что в реестре не собирается информация о воинских частях и актуальном звании военных.

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