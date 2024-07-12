Несмотря на "дезу". Около 3 млн граждан обновили учетные данные через Резерв+

По состоянию на 12 июля 2,7 миллиона человек обновили данные в Резерв+. Приблизительно 90-100 тысяч граждан ежедневно обновляют данные онлайн.
Главные тезисы
- Обновление данных через Резерв+ занимает всего несколько минут для каждого военнообязанного, в ТЦК процесс обновления такого количества данных длился бы более 200 дней.
- Минобороны отмечает пользу и удобство использования приложения Резерв+ и поощряет граждан обновлять свои данные немедленно, чтобы избежать очередей и стресса.
- Мобильное приложение Резерв+ не имеет правового статуса, но помогает военнообязанным обновлять учетные данные.
2,7 миллиона человек обновили данные в Резерв+
Об этом сообщила заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко.
Как отметила чиновник, миллионы людей уже выполнили требование обновить данные, и им не понадобилось для этого стоять в очередях или просыпаться в 5 утра. Даже если документ по каким-то причинам не сформировался, вы все равно выполнили основное требование — обновить данные.
Резерв+. В Минобороны опровергли фейки о приложении
Мобильное приложение Резерв+ работает более трех недель, а в сети уже появился ряд мифов и слухов о приложении.
Резерв+ не имеет правового статуса, он не упоминается в законодательстве. Как пояснила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, функционирование мобильного приложения регулируется постановлением КМУ от 10 мая 2024 года и приказом министра обороны о создании информационно-коммуникационной системы для доступа к электронному военнообязанному кабинету.
Резерв+ некорректно работает, потому что отображает неверные данные. Черногоренко отметила, что приложение подтягивает данные из реестра "Оберег", в котором могут быть ошибки в результате человеческого фактора.
Скрины с утечкой военнообязанных данных уже в сети. В Минобороны опровергают информацию о сливе данных военнообязанных и назвали это враждебной ИПСО. Отмечается, что в реестре не собирается информация о воинских частях и актуальном звании военных.
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