Несмотря на "дезу". Около 3 млн граждан обновили учетные данные через Резерв+

По состоянию на 12 июля 2,7 миллиона человек обновили данные в Резерв+. Приблизительно 90-100 тысяч граждан ежедневно обновляют данные онлайн.

2,7 миллиона человек обновили данные в Резерв+

Об этом сообщила заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко.

Новый рекорд доказывает, что при всей дезинформации и классическом недоверии к новому, наши граждане цифровизируются и все больше чувствуют пользу и удобство таких инструментов как Резерв+, — написала Черногоренко. Екатерина Черногоренко Заместитель Министра обороны

Как отметила чиновник, миллионы людей уже выполнили требование обновить данные, и им не понадобилось для этого стоять в очередях или просыпаться в 5 утра. Даже если документ по каким-то причинам не сформировался, вы все равно выполнили основное требование — обновить данные.

Из этих 2,7 млн. граждан никто не получил пуш с повесткой. Факт обновления данных никак не ускорил получение гражданином повестки. Не ждите последних дней, когда нагрузка на систему будет самой большой. Обновляйтесь сейчас в телефоне и обязательно поощряйте друзей, это сбережет им нервы и силы в эту жару, — подчеркнула Черногоренко. Поделиться

Резерв+. В Минобороны опровергли фейки о приложении

Мобильное приложение Резерв+ работает более трех недель, а в сети уже появился ряд мифов и слухов о приложении.