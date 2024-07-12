Попри "дезу". Майже 3 млн громадян оновили облікові дані через Резерв+
Категорія
Україна
Дата публікації

Попри "дезу". Майже 3 млн громадян оновили облікові дані через Резерв+

Резерв+
Джерело:  online.ua

Станом на 12 липня 2,7 мільйона людей оновили дані в Резерв+. Приблизно 90-100 тисяч громадян щодня оновлюють дані онлайн.

Головні тези:

  • Оновлення даних через Резерв+ займає лише кілька хвилин для кожного військовозобов'язаного, у ТЦК процес оновлення такої кількості даних тривало б понад 200 днів.
  • Міноборони наголошує на користі і зручності використання додатку Резерв+ та заохочує громадян оновлювати свої дані негайно, аби уникнути черг та стресу.
  • Мобільний застосунок Резерв+ не має правового статусу, але допомагає військовозобов'язаним оновлювати облікові дані. 

2,7 мільйона людей оновили дані в Резерв+

Про це повідомила заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко.

Новий рекорд доводить, що попри всю дезінформацію та класичну недовіру до нового, наші громадяни цифровізуються і все більше відчувають користь і зручність таких інструментів як Резерв+, — написала Черногоренко.

Катерина Черногоренко

Катерина Черногоренко

Заступниця Міністра оборони

Як зауважила посадовиця, мільйони людей вже виконали вимогу оновити дані, і їм не знадобилося для цього стояти в чергах чи прокидатися о 5 ранку. Навіть якщо  документ з якихось причин не сформувався, ви все одно вже виконали основну вимогу — оновити дані.

З цих 2,7 млн громадян ніхто не отримав пуш з повісткою. Факт оновлення даних ніяк не прискорив отримання громадянином повістки. Не чекайте останніх днів, коли навантаження на систему буде найбільшим. Оновлюйтесь зараз в телефоні і обов’язково заохочуйте друзів, це збереже їм нерви та сили в цю спеку, — наголосила Черногоренко. 

Резерв+. У Міноборони спростували фейки про застосунок

Мобільний застосунок Резерв+ працює понад три тижні, а у мережі вже з'явилася низка міфів та чуток про застосунок.

  1. Резерв+ не має правового статусу, він не згадується в законодавстві. Як пояснила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, функціонування мобільного застосунку регулюється постановою КМУ від 10 травня 2024 року та наказом міністра оборони про створення інформаційно-комунікаційної системи для доступу до електронного кабінету військовозобов’язаного.

  2. Резерв+ некоректно працює, бо відображає неправильні дані. Черногоренко зазначила, що застосунок підтягує дані з реєстру "Оберіг", в якому можуть бути помилки внаслідок людського фактору.

  3. Скріни з витоком даних військовозобов'язаних вже в мережі. У Міноборони спростовують інформацію про злив даних військовозобов'язаних і назвали це ворожою ІПСО. Зазначається, що у реєстрі не збирається інформація щодо військових частин та актуального звання військових.

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