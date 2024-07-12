Попри "дезу". Майже 3 млн громадян оновили облікові дані через Резерв+

Станом на 12 липня 2,7 мільйона людей оновили дані в Резерв+. Приблизно 90-100 тисяч громадян щодня оновлюють дані онлайн.
Головні тези:
- Оновлення даних через Резерв+ займає лише кілька хвилин для кожного військовозобов'язаного, у ТЦК процес оновлення такої кількості даних тривало б понад 200 днів.
- Міноборони наголошує на користі і зручності використання додатку Резерв+ та заохочує громадян оновлювати свої дані негайно, аби уникнути черг та стресу.
- Мобільний застосунок Резерв+ не має правового статусу, але допомагає військовозобов'язаним оновлювати облікові дані.
2,7 мільйона людей оновили дані в Резерв+
Про це повідомила заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко.
Як зауважила посадовиця, мільйони людей вже виконали вимогу оновити дані, і їм не знадобилося для цього стояти в чергах чи прокидатися о 5 ранку. Навіть якщо документ з якихось причин не сформувався, ви все одно вже виконали основну вимогу — оновити дані.
Резерв+. У Міноборони спростували фейки про застосунок
Мобільний застосунок Резерв+ працює понад три тижні, а у мережі вже з'явилася низка міфів та чуток про застосунок.
Резерв+ не має правового статусу, він не згадується в законодавстві. Як пояснила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, функціонування мобільного застосунку регулюється постановою КМУ від 10 травня 2024 року та наказом міністра оборони про створення інформаційно-комунікаційної системи для доступу до електронного кабінету військовозобов’язаного.
Резерв+ некоректно працює, бо відображає неправильні дані. Черногоренко зазначила, що застосунок підтягує дані з реєстру "Оберіг", в якому можуть бути помилки внаслідок людського фактору.
Скріни з витоком даних військовозобов'язаних вже в мережі. У Міноборони спростовують інформацію про злив даних військовозобов'язаних і назвали це ворожою ІПСО. Зазначається, що у реєстрі не збирається інформація щодо військових частин та актуального звання військових.
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