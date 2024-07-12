Попри "дезу". Майже 3 млн громадян оновили облікові дані через Резерв+

2,7 мільйона людей оновили дані в Резерв+

Про це повідомила заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко.

Новий рекорд доводить, що попри всю дезінформацію та класичну недовіру до нового, наші громадяни цифровізуються і все більше відчувають користь і зручність таких інструментів як Резерв+, — написала Черногоренко. Катерина Черногоренко Заступниця Міністра оборони

Як зауважила посадовиця, мільйони людей вже виконали вимогу оновити дані, і їм не знадобилося для цього стояти в чергах чи прокидатися о 5 ранку. Навіть якщо документ з якихось причин не сформувався, ви все одно вже виконали основну вимогу — оновити дані.

З цих 2,7 млн громадян ніхто не отримав пуш з повісткою. Факт оновлення даних ніяк не прискорив отримання громадянином повістки. Не чекайте останніх днів, коли навантаження на систему буде найбільшим. Оновлюйтесь зараз в телефоні і обов’язково заохочуйте друзів, це збереже їм нерви та сили в цю спеку, — наголосила Черногоренко. Поширити

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