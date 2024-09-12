Приложение Армия+. За месяц военные ВСУ подали почти 90 тыс рапортов
Категория
Украина
Дата публикации

Приложение Армия+. За месяц военные ВСУ подали почти 90 тыс рапортов

Министерство обороны Украины
Армия+
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За первый месяц работы приложения «Армия+» к нему присоединилось более 600 воинских частей и 200 тысяч военнослужащих. В новом сервисе уже подали 89951 рапорт.

Главные тезисы

  • За первый месяц работы приложения «Армия+» более 600 воинских частей и 200 тыс военнослужащих присоединились к сервису.
  • В приложении доступны опросы и рапорты, которые помогают военным обращаться за разными услугами быстро и удобно.
  • В сервисе самые популярные запросы военных касались отпуска.
  • Приложение «Армия+» было создано для преодоления бюрократии и улучшения коммуникации в армии, обеспечивая доступ к важным сервисам через мобильное приложение.
  • В скором времени в приложении запустят обучающие программы, курсы и защищенные чаты для облегчения общения между военными.

В приложении «Армия+» подано почти 90 тыс рапортов

В этом сервисе пока есть два инструмента. Это опрос и рапорт.

Месяц назад, 8 августа, в присутствии общественных организаций, волонтерских сообществ, бизнеса, международных гостей и послов стран мы презентовали решение, которое должно преодолеть бюрократию и начать новую цифровую эпоху нашей армии.

Как росло количество авторизованных военных в приложении

За первый месяц работы приложения военные подали 41 876 запросов на ежегодный отпуск. Это 46,6% от общего числа рапортов.

Через приложение подавали запросы по разным целям:

  • на оздоровление — 15 661 (17,4% от общего количества);

  • на материальную помощь — 8 853 (9,8%);

  • на отпуск по семейным обстоятельствам — 7 737 (8,6%);

  • для направления на ВЛК — 3752 (4,2%);

  • другие вопросы — 12 072 (13,4%).

Диаграмма самых популярных рапортов в приложении

Что известно о приложении «Армия+»

Приложение Минбороны «Армия+» для военнослужащих заработало 8 августа 2024 года. Его разработали для преодоления излишних бюрократических действий.

Сначала запустили именно рапорты, потому что это была одна из больших проблем для военных, запросы которых часто терялись. В приложении есть 11 видов таких документов.

Благодаря приложению защитники будут иметь в своем телефоне электронное удостоверение военного.

В дальнейшем в приложении появятся обучающие программы, курсы и защищенные чаты для общения.

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