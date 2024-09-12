Приложение Армия+. За месяц военные ВСУ подали почти 90 тыс рапортов

За первый месяц работы приложения «Армия+» к нему присоединилось более 600 воинских частей и 200 тысяч военнослужащих. В новом сервисе уже подали 89951 рапорт.
Главные тезисы
- За первый месяц работы приложения «Армия+» более 600 воинских частей и 200 тыс военнослужащих присоединились к сервису.
- В приложении доступны опросы и рапорты, которые помогают военным обращаться за разными услугами быстро и удобно.
- В сервисе самые популярные запросы военных касались отпуска.
- Приложение «Армия+» было создано для преодоления бюрократии и улучшения коммуникации в армии, обеспечивая доступ к важным сервисам через мобильное приложение.
- В скором времени в приложении запустят обучающие программы, курсы и защищенные чаты для облегчения общения между военными.
В приложении «Армия+» подано почти 90 тыс рапортов
В этом сервисе пока есть два инструмента. Это опрос и рапорт.
За первый месяц работы приложения военные подали 41 876 запросов на ежегодный отпуск. Это 46,6% от общего числа рапортов.
Через приложение подавали запросы по разным целям:
на оздоровление — 15 661 (17,4% от общего количества);
на материальную помощь — 8 853 (9,8%);
на отпуск по семейным обстоятельствам — 7 737 (8,6%);
для направления на ВЛК — 3752 (4,2%);
другие вопросы — 12 072 (13,4%).
Что известно о приложении «Армия+»
Приложение Минбороны «Армия+» для военнослужащих заработало 8 августа 2024 года. Его разработали для преодоления излишних бюрократических действий.
Сначала запустили именно рапорты, потому что это была одна из больших проблем для военных, запросы которых часто терялись. В приложении есть 11 видов таких документов.
Благодаря приложению защитники будут иметь в своем телефоне электронное удостоверение военного.
В дальнейшем в приложении появятся обучающие программы, курсы и защищенные чаты для общения.
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