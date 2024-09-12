Приложение Армия+. За месяц военные ВСУ подали почти 90 тыс рапортов

За первый месяц работы приложения «Армия+» к нему присоединилось более 600 воинских частей и 200 тысяч военнослужащих. В новом сервисе уже подали 89951 рапорт.

В приложении «Армия+» подано почти 90 тыс рапортов

В этом сервисе пока есть два инструмента. Это опрос и рапорт.

Месяц назад, 8 августа, в присутствии общественных организаций, волонтерских сообществ, бизнеса, международных гостей и послов стран мы презентовали решение, которое должно преодолеть бюрократию и начать новую цифровую эпоху нашей армии. Поделиться

Как росло количество авторизованных военных в приложении

За первый месяц работы приложения военные подали 41 876 запросов на ежегодный отпуск. Это 46,6% от общего числа рапортов.

Через приложение подавали запросы по разным целям:

на оздоровление — 15 661 (17,4% от общего количества);

на материальную помощь — 8 853 (9,8%);

на отпуск по семейным обстоятельствам — 7 737 (8,6%);

для направления на ВЛК — 3752 (4,2%);

другие вопросы — 12 072 (13,4%).

Диаграмма самых популярных рапортов в приложении

Что известно о приложении «Армия+»

Приложение Минбороны «Армия+» для военнослужащих заработало 8 августа 2024 года. Его разработали для преодоления излишних бюрократических действий.

Сначала запустили именно рапорты, потому что это была одна из больших проблем для военных, запросы которых часто терялись. В приложении есть 11 видов таких документов.

Благодаря приложению защитники будут иметь в своем телефоне электронное удостоверение военного.