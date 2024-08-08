Украина запустила приложение "Армия+" для военных. Как он будет работать

В Украине 8 августа официально запустили приложение для украинских военнослужащих "Армия+". В нем военнослужащие смогут посылать командирам электронные рапорты.
Главные тезисы
- Приложение “Армия+” создано для украинских военнослужащих с целью ускорения и упрощения рабочих процессов.
- В приложении доступно 11 видов рапортов и уникальный ID-номер военного для быстрой отправки документов на подпись.
- Украина также разработала приложение “Резерв+”для военнообязанных, призывников и резервистов, обеспечивающее оперативное обновление военно-учетных данных.
Что известно о новом приложении "Армия+"
Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, цель применения — освободить украинскую армию от медленной бумажной работы.
В Минцифре сообщили, что в первой версии приложения доступны 11 видов рапортов и Армия ID — уникальный ID-номер военного, позволяющий отправить рапорты на подпись через несколько минут.
В "Армии+" также есть опрос, где военные смогут влиять на изменения в Силах обороны Украины.
Загрузить приложение можно в App Store да Google Play.
Украина также запустила приложение "Резерв+"
В мае Минобороны запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов.
Он предоставляет возможность оперативного обновления военно-учетных данных и доступа к информации в реестре Обериг.
Кроме того, у "Резерв+" также появился QR-код, что приравняло электронный военно-учетный документ к бумажному.
Отсканировав код, представители ТЦК смогут мгновенно получить информацию о статусе как военнообязанного, призывника или резервиста.
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