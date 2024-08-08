Украина запустила приложение "Армия+" для военных. Как он будет работать

В Украине 8 августа официально запустили приложение для украинских военнослужащих "Армия+". В нем военнослужащие смогут посылать командирам электронные рапорты.

Что известно о новом приложении "Армия+"

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, цель применения — освободить украинскую армию от медленной бумажной работы.

Чтобы командиры и солдаты не тратили свое время на устаревшую и никому ненужную бюрократию и заполнение бумаг. Мы начинаем с рапортов: сначала электронные рапорты, а продолжим обходными и всеми остальными бумагами. Владимир Зеленский Президент Украины

В Минцифре сообщили, что в первой версии приложения доступны 11 видов рапортов и Армия ID — уникальный ID-номер военного, позволяющий отправить рапорты на подпись через несколько минут.

В "Армии+" также есть опрос, где военные смогут влиять на изменения в Силах обороны Украины.

Загрузить приложение можно в App Store да Google Play.

Украина также запустила приложение "Резерв+"

В мае Минобороны запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов.

Он предоставляет возможность оперативного обновления военно-учетных данных и доступа к информации в реестре Обериг.

Кроме того, у "Резерв+" также появился QR-код, что приравняло электронный военно-учетный документ к бумажному.