Украинцы могут получить в "Дії" военно-учетный документ с QR-кодом

Военно-учетный документ с QR-кодом из Реестра призывников и военнообязанных теперь можно получить через портал услуг "Дія".
Главные тезисы
- Получение документа происходит автоматически при наличии необходимой информации в реестре призывников и военнообязанных.
- Через портал “Дія” также доступна услуга бронирования сотрудников от мобилизации для руководителей критически важных предприятий.
- Получение военно-учетного документа и бронирование сотрудников от мобилизации через портал “Дія” помогают устранить человеческий фактор и ускорить процессы до часа. Система автоматически проводит необходимые проверки, сокращая время на дни.
Как в "Дії" получить военно-учетный документ
Как отмечается, документ имеет такую же юридическую силу, как бумажный.
Однако в министерстве уточнили, что документ сформируется, если в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов есть вся необходимая информация о человеке.
Как получить документ в “Дії:”
авторизироваться на портале “Дія” с помощью квалифицированной электронной подписи;
выбрать сервис "Военно-учетный документ";
нажать "Подать заявление";
подписать заявление электронной подписью.
Документ в течение 10 минут появится в кабинете портала "Дія".
Как работает бронирование от мобилизации в “Дії”
Теперь руководители критически важных предприятий и тех, которые обеспечивают потребности Сил обороны, могут забронировать сотрудников через портал.
Чтобы забронировать работников, необходимо подать заявление на портале.
Система автоматически проверит данные работника в реестре «Оберег», его трудоустройство и является ли критически важным предприятие, соответствуют ли данные требованиям, а затем пришлет результат по каждому сотруднику в личный кабинет руководителю.
Если ответ положительный, у работника обновится информация в приложении «Резерв+».
В «Дії» отмечают, что весь процесс займет до часа и устранит человеческий фактор.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-