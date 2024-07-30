Украинцы могут получить в "Дії" военно-учетный документ с QR-кодом

Военно-учетный документ с QR-кодом из Реестра призывников и военнообязанных теперь можно получить через портал услуг "Дія".

Как в "Дії" получить военно-учетный документ

Как отмечается, документ имеет такую же юридическую силу, как бумажный.

Однако в министерстве уточнили, что документ сформируется, если в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов есть вся необходимая информация о человеке.

Как получить документ в “Дії:”

авторизироваться на портале “Дія” с помощью квалифицированной электронной подписи;

выбрать сервис "Военно-учетный документ";

нажать "Подать заявление";

подписать заявление электронной подписью.

Документ в течение 10 минут появится в кабинете портала "Дія".

Как работает бронирование от мобилизации в “Дії”

Теперь руководители критически важных предприятий и тех, которые обеспечивают потребности Сил обороны, могут забронировать сотрудников через портал.

Чтобы забронировать работников, необходимо подать заявление на портале.

Система автоматически проверит данные работника в реестре «Оберег», его трудоустройство и является ли критически важным предприятие, соответствуют ли данные требованиям, а затем пришлет результат по каждому сотруднику в личный кабинет руководителю.

Если ответ положительный, у работника обновится информация в приложении «Резерв+».

В «Дії» отмечают, что весь процесс займет до часа и устранит человеческий фактор.