Украинцы могут получить в "Дії" военно-учетный документ с QR-кодом
Категория
Украина
Дата публикации

Украинцы могут получить в "Дії" военно-учетный документ с QR-кодом

Украинцы могут получить в "Дії" военно-учетный документ с QR-кодом
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Источник:  ДIЯ

Военно-учетный документ с QR-кодом из Реестра призывников и военнообязанных теперь можно получить через портал услуг "Дія".

Главные тезисы

  •  Получение документа происходит автоматически при наличии необходимой информации в реестре призывников и военнообязанных.
  • Через портал “Дія” также доступна услуга бронирования сотрудников от мобилизации для руководителей критически важных предприятий. 
  • Получение военно-учетного документа и бронирование сотрудников от мобилизации через портал “Дія” помогают устранить человеческий фактор и ускорить процессы до часа. Система автоматически проводит необходимые проверки, сокращая время на дни.

Как в "Дії" получить военно-учетный документ

Как отмечается, документ имеет такую же юридическую силу, как бумажный.

Однако в министерстве уточнили, что документ сформируется, если в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов есть вся необходимая информация о человеке.

Как получить документ в “Дії:”

  • авторизироваться на портале “Дія” с помощью квалифицированной электронной подписи;

  • выбрать сервис "Военно-учетный документ";

  • нажать "Подать заявление";

  • подписать заявление электронной подписью.

Документ в течение 10 минут появится в кабинете портала "Дія".

Как работает бронирование от мобилизации в “Дії”

Теперь руководители критически важных предприятий и тех, которые обеспечивают потребности Сил обороны, могут забронировать сотрудников через портал.

Чтобы забронировать работников, необходимо подать заявление на портале.

Система автоматически проверит данные работника в реестре «Оберег», его трудоустройство и является ли критически важным предприятие, соответствуют ли данные требованиям, а затем пришлет результат по каждому сотруднику в личный кабинет руководителю.

Если ответ положительный, у работника обновится информация в приложении «Резерв+».

В «Дії» отмечают, что весь процесс займет до часа и устранит человеческий фактор.

Сервис устраняет человеческий фактор и ускоряет процесс до часа. Никаких проверок вручную неделями. Поскольку решение по бронированию принимает не человек, а несколько автоматических проверок в реестрах. В рамках бета-теста уже забронировали 929 работников онлайн, — говорится в сообщении.

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