Українці можуть отримати в "Дії" військово-обліковий документ з QR-кодом
Категорія
Україна
Дата публікації

Українці можуть отримати в "Дії" військово-обліковий документ з QR-кодом

Українці можуть отримати в "Дії" військово-обліковий документ з QR-кодом
Джерело:  ДІЯ

Військово-обліковий документ з QR-кодом з Реєстру призовників і військовозобов'язаних тепер можна отримати через портал послуг "Дія".

Головні тези:

  • Військово-обліковий документ з QR-кодом тепер доступний для українців через портал “Дія”.
  • Документ має юридичну силу та формується автоматично, якщо в Реєстрі призовників є необхідна інформація про особу.
  • Процес отримання документа в “Дії” включає авторизацію, вибір сервісу та подачу заяви через кваліфікований електронний підпис.
  • Крім того, портал '"Дія" дозволяє керівникам критично важливих підприємств бронювати співробітників онлайн за допомогою системи автоматичної перевірки в реєстрі “Оберіг”.

Як в “Дії” отримати військово-обліковий документ

Як зазначається, документ має таку саму юридичну силу, як паперовий.

Проте в міністерстві уточнили, що документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є вся необхідна інформація про людину.

Як отримати документ у “Дії”:

  • авторизуватися на порталі Дія за допомогою кваліфікованого електронного підпису;

  • обрати сервіс “Військово-обліковий документ”;

  • натиснути “Подати заяву”;

  • підписати заяву електронним підписом.

Документ протягом 10 хвилин зʼявиться в кабінет на порталі "Дія".

Як працює бронювання від мобілізації в “Дії”

Відтепер керівники критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони, можуть забронювати співробітників через портал.

Щоб забронювати працівників, потрібно подати заяву на порталі.

Система автоматично перевірить дані працівника в реєстрі «Оберіг», його працевлаштування і чи підприємство є критично важливим, чи відповідають дані вимогам, а потім надішле результат по кожному співробітнику в особистий кабінет керівнику.

Якщо відповідь позитивна — у працівника оновиться інформація в застосунку «Резерв+».

У «Дії» зазначають, весь процес займе до години й усуне людський фактор.

Сервіс усуває людський фактор та пришвидшує процес до години. Жодних перевірок вручну тижнями. Бо рішення з бронювання ухвалює не людина, а кілька автоматичних перевірок у реєстрах. У межах бета-тесту вже забронювали 929 працівників онлайн, — сказано у повідомленні.

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