Українці можуть отримати в "Дії" військово-обліковий документ з QR-кодом

Військово-обліковий документ з QR-кодом з Реєстру призовників і військовозобов'язаних тепер можна отримати через портал послуг "Дія".
Головні тези:
- Військово-обліковий документ з QR-кодом тепер доступний для українців через портал “Дія”.
- Документ має юридичну силу та формується автоматично, якщо в Реєстрі призовників є необхідна інформація про особу.
- Процес отримання документа в “Дії” включає авторизацію, вибір сервісу та подачу заяви через кваліфікований електронний підпис.
- Крім того, портал '"Дія" дозволяє керівникам критично важливих підприємств бронювати співробітників онлайн за допомогою системи автоматичної перевірки в реєстрі “Оберіг”.
Як в “Дії” отримати військово-обліковий документ
Як зазначається, документ має таку саму юридичну силу, як паперовий.
Проте в міністерстві уточнили, що документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є вся необхідна інформація про людину.
Як отримати документ у “Дії”:
авторизуватися на порталі Дія за допомогою кваліфікованого електронного підпису;
обрати сервіс “Військово-обліковий документ”;
натиснути “Подати заяву”;
підписати заяву електронним підписом.
Документ протягом 10 хвилин зʼявиться в кабінет на порталі "Дія".
Як працює бронювання від мобілізації в “Дії”
Відтепер керівники критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони, можуть забронювати співробітників через портал.
Щоб забронювати працівників, потрібно подати заяву на порталі.
Система автоматично перевірить дані працівника в реєстрі «Оберіг», його працевлаштування і чи підприємство є критично важливим, чи відповідають дані вимогам, а потім надішле результат по кожному співробітнику в особистий кабінет керівнику.
Якщо відповідь позитивна — у працівника оновиться інформація в застосунку «Резерв+».
У «Дії» зазначають, весь процес займе до години й усуне людський фактор.
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