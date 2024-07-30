Українці можуть отримати в "Дії" військово-обліковий документ з QR-кодом

Військово-обліковий документ з QR-кодом з Реєстру призовників і військовозобов'язаних тепер можна отримати через портал послуг "Дія".

Як в “Дії” отримати військово-обліковий документ

Як зазначається, документ має таку саму юридичну силу, як паперовий.

Проте в міністерстві уточнили, що документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є вся необхідна інформація про людину.

Як отримати документ у “Дії”:

авторизуватися на порталі Дія за допомогою кваліфікованого електронного підпису;

обрати сервіс “Військово-обліковий документ”;

натиснути “Подати заяву”;

підписати заяву електронним підписом.

Документ протягом 10 хвилин зʼявиться в кабінет на порталі "Дія".

Як працює бронювання від мобілізації в “Дії”

Відтепер керівники критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони, можуть забронювати співробітників через портал.

Щоб забронювати працівників, потрібно подати заяву на порталі.

Система автоматично перевірить дані працівника в реєстрі «Оберіг», його працевлаштування і чи підприємство є критично важливим, чи відповідають дані вимогам, а потім надішле результат по кожному співробітнику в особистий кабінет керівнику.

Якщо відповідь позитивна — у працівника оновиться інформація в застосунку «Резерв+».

У «Дії» зазначають, весь процес займе до години й усуне людський фактор.